Fonseca le mandó un mensaje a los federativos

Redacción – Ante rumores que colocan a «Nacho» Ambriz como nuevo técnico de La Sele, Rolando Fonseca afirma que prefiere que se quede Rónald González al mando patrio, aunque critiquen y les digan locos a los miembros de la Fedefútbol.

Fonseca no está de acuerdo con un posible arribo del estratega mexicano, que ya medios aztecas lo colocan como el sucesor de González en la Tricolor.

Toda esa situación se da por el pésimo nivel del seleccionados nacional, que suma 16% de rendimiento en 10 partidos, donde ha cosechado cinco derrotas y cinco empates.

Esos números son paupérrimos para el combinado patrio, que cada vez se hunde más pese a mostrar chispazos en los duelos que ha tenido contra México.

Para el amigo del gol, no se puede contratar a Ignacio Ambriz sin saber su idea de juego y ver si se amolda al ámbito costarricense, que es muy distinto al de Liga MX.

Además, tampoco se le puede dar las llaves de la Tricolor, sin decirle antes que en la Selección Nacional todavía se le da homenaje a los mundialistas de Brasil 2014 y que se está a la espera a ver si los jugadores Sub-23 levantan la mano.

Rolando Fonseca le mandó un mensaje a los federativos y les pide dejar a Rónald González, ya que prefiere morir con las botas puestas, antes de tener un técnico nuevo.

«Para contratar un técnico y traerlo, tiene que tener muy claro cuál es su idea y ver si ese entrenador calza, pero que difícil es entregarle una selección a un señor y decirle tome, esto es lo que tenemos, estamos en homenaje todavía con los jugadores del 2014 y estamos esperan a ver si saltan los de la Sub-23.

Tenemos un futuro incierto, pero tome vengase. Ojo esto puede pasar, que en septiembre después de los tres partidos le digamos, chao puede irse porque no sirvió. Yo Rolando Fonseca prefiero lo viejo conocido, que lo nuevo por conocer. Por eso prefiero quedarme con Rónald González, aunque me critiquen y me digan que estoy loco.

Sí, pero morí con las botas puestas. Antes de comenzar con algo de cero y no saber que es lo que va pasar, porque puede ser una caja de sorpresas porque usted quiere cambiar todo. Recuerde que ninguno juega, los que juegan son los jugadores. Yo le pondría Rónald González alguien por encima, que lo aconseje, presione y que voz, venga sentémonos y que pueda cuestionarlo también», afirmó Fonseca a Teletica Deportes Radio.

De cara a la eliminatoria que inicia en septiembre, La Sele tiene un futuro incierto, debido que al mando de González todavía no se gana y a falta de la Copa de Oro en julio, Costa Rica parece no tener un rumbo claro para la Octagonal de Concacaf.