Redacción- El conocido cantante Ricky Martin se pone uñas y se defiende de críticas homofóbicas por publicar fotos con su pareja, el artista Jwan Yosef.

El artista ha sido muy abierto en expresar lo que siente por su pareja y pidió más tolerancia en el Mes del Orgullo Gay.

El cantante puertorriqueño se desahogó este lunes en las redes sociales debido a que durante el Mes del Orgullo Gay ha recibido críticas de seguidores por las fotografías que ha publicado junto a su esposo.

«Pausa…hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable… Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva», dijo.

El cantante dijo que no le preocupa el número de seguidores, sino el mensaje que hay detrás.

«Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser», comentó.

Finalizo diciendo que «A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos, valen muchísimo, no lo olviden, por favor. #pride #pridemonth #loveislove».