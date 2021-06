Costa Rica suma 10 juegos sin ganar

Redacción – Con un discurso afanando mediocridad, Rónald González señala que por dicha todavía no están en la Eliminatoria rumbo a Catar 2022 y recuerda que se encuentran en zona de preparación, que los ayudará a corregir errores.

La Sele sumó un nuevo fracaso al mando de González, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos y caer en penales ante Honduras con cifras de 5-4.

Ese resultado provocó un enorme disgusto de los ticos, que no se explican que debe suceder para que se de la salida del entrenador de 48 años del combinado patrio.

Aunque es consciente de la dolorosa caída, Rónald afirma que La Sele sumó dos puntos en el torneo por los empates en los 90 minutos contra México y Honduras, que valieron de muy poco porque el cuadro patrio sucumbió en penales.

Eso sí, señala que no se va detener en eso y más bien podrá énfasis en continuar con la mejora de Costa Rica, que de cara a la octagonal parece tener un camino oscuro.

Rónald González habló en conferencia de prensa y señala que por dicha no están disputando la eliminatoria, lo cuál todavía les da tiempo para mejorar.

«Son partidos de ritmo y de eliminatoria por la exigencia que hay, dichosamente no estamos en la eliminatoria, estamos en un torneo de preparación y si quieren hilar delgado, yo voy a decir que no estamos en la eliminatoria, que en dos partidos hicimos dos puntos en dos empates.

Honduras meritoriamente en penales ganó hoy y solo hizo un punto en el torneo. No voy a detener en eso, es una excelente oportunidad para nosotros que es lo que nos falta, que podemos mejorar, identificar los tiempos y los momentos que puedan entrar los cambios, acomodos del sistema. Por dicha no estamos en eliminatoria y estamos en zona de preparación, desgraciadamente nuevamente empatamos y nos logramos ganar.

Hoy dejé el mismo equipo que contra México, recordemos que estamos manejando seres humanos y no una máquina que siempre van a jugar igual, tal vez no fue el mejor partido, por momentos nos vimos bien y en otros nos vimos lentos, no fue el mismo nivel que contra México, vamos en ese camino de ir corrigiendo», afirmó González.

La paciencia con el entrenador patrio se le acaba a muchos aficionados, que ya han visto como Costa Rica encaja 10 partidos sin ganar (cinco empates y cinco derrotas).