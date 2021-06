Suárez es muy cercano con el famoso timonel cafetero

Redacción – ¿Habló con Jorge Luis Pinto? Esa es la pregunta que se hacen muchos ticos luego de que se diera a conocer que Luis Fernando Suárez es fiel amigo del técnico colombiano, que llevó a la gloria a La Sele en Brasil 2014.

La relación de Suárez y Pinto data desde hace muchos años atrás, lo cuál ha hecho que ambos técnicos se guarden un enorme respeto y cariño.

Incluso, en la Eliminatoria hacia el Mundial del 2014, Pinto al mando de La Sele y Suárez con Honduras en aquel momento, se les vio compartir previo y después de los juegos realizados en suelo nacional y catracho respetivamente.

Además, en el fútbol colombiano intercambiaron saludos en más de una ocasión previo a los juegos con los clubes que han liderado en el pasado, lo cuál habla bien de la gran comunicación entre ambos.

Pero no solo son amigos, ya que el estilo de ambos entrenadores es muy parecido, ya que son amantes a la disciplina, trabajo arduo, orden y entre otras similitudes, pero eso sí, la diferencia es que Suárez no es tan militar como su colega.

Aunque tienen una gran relación, Luis Fernando Suárez reveló en conferencia de prensa que no habló con su Pinto para tomar la decisión de llegar a La Sele.

«Si tengo relación con Jorge Luis Pinto, somos amigos pero yo no me contacté con él, no tuve ningún contacto en el momento de estar acá en Costa Rica», dijo Luis Fernando Suárez.

No hay dudas, que ahora Jorge Luis Pinto estará más pendiente de lo que pase con la Selección de Costa Rica, a la cuál le guarda un gran cariño pero especialmente al país, al que cataloga como su casa, gracias a la afecto que le muestran los ticos.