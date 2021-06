Hernández rompió el silencio tras el fracaso del León

Redacción – Su desdibujado cierre del Clausura 2021 le valió cientos de críticas a Marcel Hernández, que señala que está en deuda con el liguismo por no haber anotado más goles en su primer campeonato como jugador del Léon.

La llegada del atacante de 31 años generó una enorme expectativa en la afición eriza, que aplaudió la gestión de Agustín Lleida por llevar a Marcel, que inició bien el torneo pero poco a poco se fue apagando en el campeonato.

Lesiones y haber dado positivo por Covid-19 le pasaron la factura al delantero cubano rojinegro, que vivió en carne propia el enorme fracaso erizo en el certamen.

Hernández festejó un total de 11 anotaciones con la camiseta eriza, que se quedaron cortas, debido que desde el 6 de marzo no volvió a bombear las redes rivales.

Esa sequía sin celebrar un tanto hizo que muchos liguistas lo crucificaran. De paso deja claro que los goles conseguidos son una cifra que ya ha logrado y no representan mucho para él, ya que es consciente que pudo haber hecho más.

Además, es consciente que si La Liga hubiese sido campeón no se hablaría si Marcel anotó o no, pero como fracasaron gran cantidad de los cuestionamientos hacia el plantel liderado por Andrés Carevic recayeron sobre él.

Marcel Hernández conversó con el programa 120 minutos de Monumental y afirma que quedó con un sin sabor por haberle quedado debiendo a la gran afición de La Liga.

«Yo siento que salvando las distancias sabemos lo que La Liga y Cartago, sin desmeritar de un equipo a otro. Al final la exigencia es máxima para mí en lo personal, 11 goles a mí no me representa nada pero si hubiese metido 30 goles entonces diría que quizás. 11 goles es una cifra que hecho por torneo y no me representa mucho.

Yo creo que al final uno queda con el sin sabor y queda debiendo un poco por el hecho de no haber quedado campeón y quizás si hubiésemos sido campeones no se mirara que Marcel no anotó en la semifinal o si anoté, es decir es relativo y si pienso que puedo haber hecho muchísimo más, cuestiones y cosas que pasaron.

Quizás me mermaron un poco en la parte física y en la parte mental, pero obviamente no es justificación. Igual siento que si jugué es porque hago un trabajo que a Carevic le gusta el trabajo que yo hago. Creo fielmente que pude haber hecho mucho más para La Liga», dijo Marcel en el programa 120 minutos de Monumental.

De momento, Marcel disfruta de sus vacaciones y será hasta el 16 de junio que volverá a los entrenamientos con Alajuelense en la pretemporada hacia el Apertura 2021.