Redacción- La Selección de Inglaterra dejó en claro porque es una de principales candidatas a ganar la Eurocopa 2020 tras imponerse contra Croacia por marcador de 1-0.

El cuadro británico consiguió sus primeros tres puntos y se coloca como el líder del grupo D en la competición continental.

Aunque todavía falta por disputarse el choque entre Republica Checa y Escocia que se llevará a cabo mañana lunes.

Dicho triunfo para el llamado «equipo de la rosa» se dio gracias a la solitaria anotación de Raheem Sterling al minuto 57 del tiempo acumulado.

There it is – @sterling7 puts the #ThreeLions in front! pic.twitter.com/U1It3RYuDJ

Tanto que llegó de manera tardía en las acciones que se llevaron a cabo en el estadio de Wembley en el corazón de Londres.

No obstante, de igual manera le sirvió a los dirigidos por Gareth Southgate para darle la primera alegría a sus aficionados.

El enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia era de los más esperados en la fase de grupos, debido a que es la repetición de una de las semifinales que se dieron en el mundial de Rusia 2018.

Solo que en esta oportunidad fueron los del Reino Unido quienes lograron quedarse con los tres puntos que les permite soñar con avanzar de primeros en su sector.

➕3️⃣

For the first time, we've won our opening game at a @UEFA EURO! Three points in the bag and on we go. pic.twitter.com/PfT1mntjra

— England (@England) June 13, 2021