Soto es una de las figuras más emblemáticas del Team

Redacción – Nadie puede negar el legado que ha ido forjando Jafet Soto en su amado Club Sport Herediano, al cuál nunca le cobró ni un solo colón cuando vistió los colores como jugador del equipo de sus amores.

Soto Molina se siente orgulloso de siempre haber jugado por amor y no por temas económicos ni mucho menos, ya que su compromiso con el Team es demasiado grande.

Para el actual gerente general del Herediano, la institución le ofrece a sus jugadores buenos salarios, alta exigencia y una gran afición que siempre le va pedir lo máximo.

Esos factores se han ido reforzando conforme han pasado los años, pero cuando Soto era futbolista profesional era muy diferente, ya que tuvo que sortear diferentes situaciones incomodas cuando daba la vida por su amado Team en la cancha.

Las diferentes ocasiones que volvió a Costa Rica proveniente de fútbol mexicano, Jafet siempre se vestía de rojo y amarillo, a pesar que en su momento recibió buenos ofrecimientos de parte de Alajuelense y Saprissa.

Su amor por la institución centenaria es enorme, por lo que siempre se entregó a full. Incluso, su cariño fue tal que jamás cobró un solo colón y su contrato con la institución era darse la mano con Aquil Alí, lo cuál habla bien de Soto.

Aunque vivía del fútbol, su prioridad siempre era ver bien al Herediano, por lo que su buen paso por el fútbol mexicano le permitió darse esos lujos, con la única intensión de darle una mano al equipo de su vida.

Jafet Soto habló en el programa «Ninguno Pudo con Él» y contó detalles de su paso como jugador del Herediano, donde es considerado como ídolo y leyenda del club.

«Hoy en día el fútbol se volvió profesional, se les paga y se les paga muy bien. El fútbol se volvió de alta exigencia, esa exigencia la tiene un club como el Herediano y tenemos una afición súper exigente, yo creo que somos muy pocos así. Eso habla del compromiso profesional, deportivo y económico.

En el caso mío y lo digo con mucho orgullo, yo como jugador jamás le cobré un solo colón al Herediano, nunca le cobré un peso como jugador al Herediano. Siempre que vine a jugar a Costa Rica, don Aquil Alí y yo nos dimos la mano, ese era nuestro pacto. Había algo, algo. Sino había nada, nada.

Gracias a Dios a mi en México me fue muy bien y yo pues la verdad que hemos sido muy ordenados con el tema de la economía, el único contrato que tengo yo de futbolista en mi casa es el que tengo con Aquil Alí y me lo firmó cuando pasó lo de Sotela, porque yo no tenía contrato con Herediano.

Entonces para que me respetaran lo que tenía de contrato, Aquil me firmó el contrato un día antes de entregar la administración del club. Cuando jugaba en Heredia no cobraba ni un solo peso. Cuando fui entrenador con Sotela, que tampoco me pagó como entrenador. Por eso hay que preguntarle a los heredianos que están dispuestos hacer por su Club Sport Herediano», afirmó Jafet Soto.

Herediano llegó a sus 100 años de historia este 12 de junio y en la provincia florense se ha vivido por todo lo alto, gracias a las distintas actividades que se organizaron.