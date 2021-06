Navas ha estado en el ojo de las críticas en las últimas semanas

Redacción – El polémico entrenador nacional, Jeaustin Campos, se suma a la lista de críticos a Keylor Navas, a quién considera que si está o no lesionado, eso quedará en la consciencia del arquero costarricense de 34 años.

Campos cuestionó a Navas por su ausencia en la Tricolor por causa de una aparente lesión en el hombro, que lo dejó fuera de la Liga de Naciones de Concacaf.

Para el ex-técnico de San Carlos, es problema del cancerbero si está o no apto para jugar, pero si él fuera el timonel patrio no le va porfiar ni tampoco le dirá que llegue al país para que le realicen exámenes para verificar.

Inclusive, fue más allá y afirma que si no está lesionado eso quedará en él. Tal y como pasó recientemente, donde a pesar de su aparente lesión se fue de vacaciones a Cancún, México con amigos de La Sele y su compañero del PSG, Sergio Rico.

Esa situación ha generado un mar de críticas para el nacional, que está en el ojo de las críticas, ya que muchos aficionados ticos consideran que no debe volver más a La Sele por su falta de compromiso para representar al país.

Jeaustin Campos habló en el programa «Únicamente Fútbol» y mandó un mensaje al arquero, a quién considera que el deporte le devolverá todo si no estaba lesionado.

«Si estás o no lesionado, esa ser tu consciencia, hablando de Keylor, es tu problema si estás lesionado, si está lesionado listo, yo no voy a porfiar, no le voy a decir: «Venga Keylor nosotros queremos hacerles exámenes.

El verá si está lesionado, está lesionado nada que hacer. Si no está lesionado, pero quiere irse de vacaciones, es su consciencia, tarde o temprano el fútbol es cabrón que vida misma, porque la vida te da 15 o más y te lo devuelve después, el fútbol te lo da la vuelta de la esquina», afirmó Campos en el programa «Únicamente Fútbol» de FUTV.

Recientemente, Jeaustin Campos envió su hoja de vida a la Fedefútbol, con el fin de asumir las riendas de La Sele en conjunto con Hernán Medford para así formar una dupla que ha generado gran cantidad de comentarios en redes sociales.