Pinto está sin trabajo desde noviembre del 2020

Redacción – Gran parte de la afición tica nomina a Jorge Luis Pinto para que asuma las riendas de La Sele, pero el mismo timonel colombiano deja claro que no quiere entrar a la candela y que no se ve en estos momentos liderando a la Tricolor.

Pinto actualmente está sin trabajo, luego de que renunciara a su trabajo como director técnico de la Selección de Emiratos Árabes en finales noviembre del 2020.

Ya son más de seis meses fuera de los banquillos, lo cuál lo ha hecho estar alejado de todo y resguardarse en su finca ubicado en la región de Santander en Colombia.

Aunque muchos ticos sueñan con verlo de regreso en la Tricolor, los chances de Pinto son muy pocos o casi nulos, debido que la columna vertebral de jugadores patrios, son los que tuvieron el denominado «juicio del siglo» contra el timonel.

Este juicio se dio por supuestos daños por lo sucedido en el 2014, donde Celso Borges, Bryan Ruiz y Keylor Navas denunciaron penalmente al estratega cafetero por diferentes situaciones que se habían gestado en el camino hacia y durante el mundial de dicho año.

Por esa situación es casi que imposible ver de vuelta en Costa Rica, eso sí, el amor del timonel por el país siempre ha permanecido, ya que sabe el amor de gente por él.

Desde suelo cafetero, Pinto sigue la actualidad el fútbol costarricense, al cuál le guarda cariño, pero lo sucedido en los últimos meses lo tienen lejos de volver.

Jorge Luis Pinto conversó con Diario Deportivo CR y dejó claro que no entrara en la candela que se ha generado en la Fedefútol tras el despido de Rónald González.

«Siempre sale mi nombre cuando se necesita un técnico en Costa Rica, las cosas no son así. No quiero entrar a la candela, yo no sirvo para eso, yo he recorrido mucho en el mundo para ponerme a eso», afirmó Pinto a Diario Deportivo CR.

El estratega cafetero de 68 años espera volver muy pronto a dirigir algún equipo o selección, ya que su deseo es continuar haciendo lo que ama.