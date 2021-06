Esfuerzo y dedicación son los secretos de Salvatierra

Redacción – No hay dudas que la figura de José Andrés Salvatierra es muy representativa para los manudos, que lo reconoce como un liguista de sangre y sumado a su gran esfuerzo en la institución se encamina a convertirse en ídolo.

Salvatierra ya tiene más de una década defendiendo los colores del León, gracias a que su debut con el primer equipo se dio un 7 de abril del 2010.

Desde ese día sus ganas de trascender y darlo por La Liga lo hicieron ser clave en la época dorada de la institución al mando de «Macho» Ramírez, con quién Alajuelense ganó cinco títulos nacionales y una Supercopa.

Ese período con Ramírez fue épico para los manudos y especialmente para Salvatierra, que se adueñó de la banda derecha y se consolidó como figura en el León.

Pero no todo ha sido bueno para el defensor, ya que fue el único jugador erizo que soportó la sequía de títulos que inició en diciembre del 2013 y finalizó en diciembre 2020.

A lo largo del período de sequía eriza, el defensor fue duramente criticado por el liguismo, que en su mayoría pedían la cabeza del futbolista de la cantera.

Incluso en ese tiempo, Salvatierra sufrió varias lesiones que lo dejaron fuera de las canchas por extensos períodos, pero sus ganas de brillar lo hicieron levantarse y por eso en diciembre pasado lloró al ganar la 30.

A pesar de todo lo sucedido, el futbolista siempre siguió dándolo todo y hoy es muy respetado por los más jóvenes, a quiénes trata de transmitirle su experiencia en el León.

Además, sus ganas de siempre darlo todo lo mantienen como figura y su anhelo es retirarse como rojinegro. Esos factores han hecho que este siguiendo los pasos de leyendas erizas como «Chunche» Montero y «Pato» López.

José Salvatierra se alista para llegar lo mejor preparado para el Apertura 2021 y así demostrar porque siempre lo da todo por su amado Alajuelense.

«Ya me hacía mucha falta venir y compartir en el camerino, creo que acá más que un equipo es un familia, no solo en el camino sino que en los entrenamientos, así que era algo que me hacía falta. Feliz de estar de regreso y solo queda dar lo máximo. Mi intensión es llegar a ese inicio del torneo de la mejor manera en todos los aspectos.

En lo personal siempre trato de compartirle mi experiencia a los jóvenes y como dicen son oportunidades únicas en algunos momentos y hay que aprovecharlas al máximo, porque uno no sabe si volverá a tener el chance y cuando tienes la oportunidad de jugar con el primer equipo debes demostrar el hambre, deseo de estar acá para poder quedarse y poder tener la oportunidad de debutar», afirmó José Salvatierra.

En su currículo cuenta con 6 títulos nacionales, 1 Liga Concacaf y 1 Supercopa. Además, ya tiene más de 15 años en la institución, debido que su formación fue en la cantera del León.