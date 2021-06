Hernández dejó una enorme huella en Cartago

Redacción – No hay dudas que la salida de Marcel Hernández dejó un gran vacío en el Cartaginés y el ex-jugador de la institución, José Eduardo Sosa, reconoce que el adiós del cubano afectó mucho al cuadro brumoso, porque era el goleador del equipo.

Sosa salió recientemente del Cartaginés tras terminar el Clausura 2021 y firmó con San Carlos, luego de estar desde el Apertura 2018 con los brumosos.

Durante los torneos que tuvo la oportunidad de compartir con Hernández, que se marchó del cuadro de la Vieja Metrópoli en enero del 2021, luego de que Alajuelense pagara su clausula de recisión con los blanquiazules.

Ese movimiento generó un enorme golpe para el cuadro brumoso, que recurrió a los fichajes de David Ramírez y Roger Rojas para suplantar al cubano.

Pero estos delanteros no tuvieron el mismo peso del isleño, que en su período con el Cartaginés festejó 59 goles y 11 asistencias a lo largo de 94 partidos (89 como titular).

Sumado a que en cinco torneos fue el máximo goleador. Para Sosa todos esos números le hicieron falta al cuadro brumoso, donde sabían la calidad de un líder del plantel.

Para el lateral izquierdo, que se hizo muy amigo de Marcel en Cartaginés, señala que siempre lo regañaba, con el fin de que no desorientara en la institución.

Además, Sosa señala que en el Clausura 2021 hizo faltó mucho gol, lo cuál pagaron caro en el equipo durante con una desdibujada presentación en el torneo.

Aunque estaba Roger Rojas, Andy Reyes y David Ramírez, ninguno de ellos ofrecía lo de Marcel, ya que aunque no corría cuando le quedaba una llevaba sello de gol, mientras que estos otros atacantes cumplían bien otras funciones.

José Sosa conversó con AMPrensa.com y afirma que la salida de Hernández si pesó en el cuadro brumoso, que a pesar de que Medford nunca lo reconoció, sí hizo mucha falta.

«Yo siento que si pesó porque era el goleador de nosotros, yo soy muy amigo de Marcel y siempre fue que le dije las cosas como eran, si él estaba equivocado, yo le decía que por esto y esto, si él no corría, yo lo regañaba y le decía que que si iba a correr o qué. Pero él era así, pero yo sabía que no corría pero en la jugada que venía la podía meter y podía anotar.

Creo que en el pasado torneo faltó mucho gol al Cartaginés y la verdad que era un líder que veíamos que no podía correr pero si se la dábamos a él resolvía. Entonces creo que salida de Marcel Hernández afectó mucho al Cartaginés, era el goleador. No es que diga que Roger Rojas, David Ramírez y Andy Reyes no nos ayudaron, porque nos ayudaron en otro tipo de cosas, como que bajaban a pivotear y las diagonales.

En cambio con Marcel sabíamos que podíamos hacer centros y la mayoría las iba a ganar por arriba, en cambio con David, Roger o Andy era un juego sumamente diferente«, afirmó José Sosa a AMPrensa.com.

Durante el primer torneo de Hernández con Alajuelense, se dio el lujo de festejar 12 goles en 21 partidos. Aunque eso sí, fue muy criticado por el liguismo porque su última anotación se registró el 6 de marzo del presente año.