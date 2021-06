Redacción – La legión de ticos en el exterior sigue creciendo, luego de que se confirmara la salida de Joshua Navarro, joven de 22 años del Municipal de Pérez Zeledón que alista maletas para jugar en el Hamilton Forge FC de Canadá.

Este 15 de junio se confirmó el adiós del talentoso volante, que jugará en condición de préstamo hasta diciembre del 2021 con el cuadro canadiense, donde buscará brillar.

Navarro debutó en la división de honor en julio del 2018 y desde ahí, contabilizó un total de 10 goles en 62 partidos disputados con la camisa de los pezeteros.

A lo largo del pasado Clausura 2021 registró un total de 826 minutos en 14 compromisos, donde fue elogiado por Paulo César Wanchope por su calidad.

En el conjunto norteamericano está muy contentos por poder contar con Navarro, que se caracteriza por velocidad y buen toque de balón, que hoy lo tiene en el exterior.

Las negociaciones se venían gestando desde hace varios meses, gracias a Juan Vicente Carvajal, representante de Navarro que colocó al tico en el exterior.

El Forge FC fue fundado en marzo del 2017 y desde ahí, se ha convertido en protagonista de la Premier League de Canadá, donde salió campeón en 2019 y 2020.

Esos títulos los llevaron a jugar la Liga Concacaf, donde cumplieron con buenas actuaciones. Cabe resaltar, que la temporada venidera también jugarán el torneo regional.

A closer look at our most recent addition 👀#ForgeFC | #CanPL pic.twitter.com/VBIiKQsYyq

— Forge FC (@ForgeFCHamilton) June 15, 2021