Asegura que a él le dijeron que sí pagaba, no iba a la cárcel

Redacción. El empresario Juan Carlos Bolaños, ligado al escándalo del Cementazo, alzó la voz a través de sus redes sociales ante la noticia sobre la orden de la jueza Carolina Lizano que pone en libertad a los 30 detenidos por el caso Cochinilla.

Según deja entrever Bolaños, el poder económico de algunos de los implicados en este caso hizo que ninguno fuera a prisión preventiva como si ocurrió en su caso.

«Después de pasar mil noventa y cinco días limitada mi libertad, veo y entiendo con mayor claridad lo que está sucediendo en nuestro país. De los casos importantes de Costa Rica para ser discutido, que no fue defendido por abogados cercanos a la Fiscalía General soy yo y el cemento, y en efecto como me advirtió el señor de esos audios (hace mención a abogado de apellido Badilla), así pasó, no pagué y sufrí las consecuencias de un sistema judicial corrupto», escribió Bolaños.

La orden de la juez Lizano ha causado gran efervescencia y muchos cuestionamientos al respecto debido a los miles de millones que se juegan en este caso. Recordemos que el desvío de fondos detectado por el OIJ asciende a los ¢78 mil millones.

En los casos de Mélida Solís, de la Constructora H Solís, y de Carlos Cerdas, de Constructora MECO, ambos saldrán de prisión en las próximas horas tras pagar una fianza de tres y cinco millones de dólares respectivamente.

LEA AQUÍ: Pagos multimillonarios de fianzas dejarán libres a peces gordos de Caso Cochinilla Según Juan Carlos Bolaños, a él le indicaron que sí pagaba determinado monto, la decisión que lo envío a cumplir prisión preventiva pudo cambiar. Sin embargo, dice que nunca pagó.

Sobre este tema, Diario Extra ha publicado una serie de grabaciones privadas que hablan sobre este tipo pagos.

«Pero con mucho orgullo, siempre hago y actúo según lo que pienso, y me siento muy orgulloso de habérmele parado por un rato al menos, en contra del sistema corrupto de este país, poner el cemento más barato de la región y soportar que me torturaran por años para que inventara mentiras en contra de personas específicas y un caso inventado como el mío para luego subir el precio del cemento y cambiar la administración de un banco estatal», explicó Bolaños.