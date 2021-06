Montenegro festejó ocho goles el campeonato pasado

Redacción – El liguismo es consciente que una de las grandes promesas del León es Jurguens Montenegro, que para al Apertura 2021 quiere demostrar que tiene la calidad para ser el goleador de La Liga en el torneo.

Montenegro se unió a las practicas del Alajuelense este 21 de junio, tras disfrutar de unas merecidas vacaciones luego de estar con La Sele en la Liga de Naciones del área.

En su vuelta al CAR se mostró muy alegre por volver a compartir con sus compañeros, a los cuáles considera como un familia, gracias a la buen ambiente que hay.

Para el delantero de 19 años este regreso lo ilusiona, ya que se mentaliza en recuperar la titularidad y de paso, sacar a relucir porque querido por la afición.

Es por ello, que el oriundo de Puntarenas se enfoca que trabajar diferentes detalles en los que falló el torneo pasado, con la misión de recuperar su mejor nivel, que lo pueda llevar a ser titular en el Equipo de su Gente.

Además, no quiere vivir otra vez lo que le tocó experimentar en el inicio del certamen pasado, donde fue relegado a la banca debido que Carevic alineaba con mayor regularidad como delanteros a Marcel Hernández y Johan Venegas.

Dicha competencia motiva a Montenegro, que buscará a demostrar en los entrenamientos, que tiene lo suficiente para ganarse un lugar en los partidos. En el pasado campeonato registró un total de ocho goles en 22 juegos.

Jurguens Montenegro promete esfuerzo y trabajo, con el fin de convencer al timonel rojinegro que seguirá muy cerca el progreso del ariete en la pretemporada.

«Tuve algunos días libres, pero siempre trato de minimizar esos detalles y tratar de hacer las cosas bien dentro y fuera de la cancha, ahora que estoy acá tratar de dar lo mejor y sé que puedo hacer las cosas mucho mejor, esto es cuestión de trabajo y disciplina, siempre prestar a las instrucciones del entrenador.

Ahora pensar en la idea del técnico y hacer las cosas bien, sabemos que el que este mejor va jugar, tal vez el torneo pasado no empecé de titular, pero así es la vida. A veces a uno le toca más difícil, creo que es cuestión de esfuerzo y trabajo, ahora pensar en el torneo que viene para aportar mi granito de arena para aportar lo mejor para el club.

Sé que puedo jugar, pero tengo que demostrarlo en la cancha, día a día y en cada partido, sabiendo que si el profe me ocupa puedo estar presente y si me ocupa de cambio también, entonces trataré de mejorar algunas cosas y tratar de aprovechar cada minuto que me den, ahora toca agarrar ritmo», afirmó Montenegro.

Junto a Montenegro también se integraron Alonso Martínez y Bernald Alfaro, que están a la disposición para el resto del cuerpo técnico rojinegro.