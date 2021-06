Redacción-El diario estadounidense ‘Daily Mail’, dio a conocer que el rapero Kanye West estaría saliendo con Irina Shayk, la exesposa del actor Bradley Cooper y del astro del fútbol Cristiano Ronaldo.

El anuncio ha sorprendido a muchos internautas, quienes consideran que aún es ‘demasiado pronto’ para West.

Hay que destacar que el cantante en estos momentos está en los trámites de divorcio con la reconocida modelo estadounidense Kim Kardashian.

En febrero de este año, Kim le solicitó el divorcio de West y le solicitó la custodia legal y física conjunta de sus cuatro hijos.

“Los dos aún no han finalizado su divorcio, pero eso no significa que no estén pensando en sus respectivos futuros”, se lee en el portal de farándula norteamericana ‘Nicky Swift’.

Irina y Kanye se conocieron en 2010, cuando ella protagonizó uno de sus videos musicales. Vale recordar que en esta producción audiovisual también participó Cristiano Ronaldo, quien era pareja de Shaik en ese entonces.