Tencio solo puede salir del cuarto para competir

Redacción – No hay dudas, que el rider tico, Kenneth Tencio, es potencia en su deporte y dio una gran noticia para todos los costarricenses, debido que dejó saber que su clasificación esta totalmente garantiza a los Juegos Olímpicos 2021.

«Pollis» como es conocido popularmente el atleta tico, que es el actual bicampeón nacional y máximo exponente del BMX del freestyle, lo que refleja su calidad.

Tencio viajó el pasado 1 de junio a Francia, con el fi de competir en el Campeonato Mundial de Deportes Urbanos del 4 al 8 de junio.

El Mundial en Montpellier, Francia, será uno de los últimos fogueos que tendrá Tencio antes de los Juegos Olímpicos, ya que sin importar lo que pase en esta justa universal no afectará su cupo para las olimpiadas.

Para este magno evento, el nacional ha tenido que amoldarse a diversos reglamentos vigentes por causa del Covid-19, lo cuál lo ha puesto a prueba.

Desde estar separado por completo de su grupo de apoyo, viajar al evento en un auto rentado, no poder ejercitarse en el gimnasio del hotel y comer los alimentos fríos servidos por un catering, son parte de los esfuerzos que debe hacer.

Para Tencio su primera competencia será este sábado 5 de junio, donde llegará en busca de llenarse de gloria y dejar el nombre de Costa Rica en lo más alto.

Kenneth Tencio dice estar muy bien física y mentalmente para poder saltar con su bicicleta a competir en este magno evento que reúne a los mejores riders del orbe.

«Esta 100% garantizada mi clasificación a los Juegos Olímpicos sin importar lo que pase en este mundial. Más que todo va servir de un fogueo para ver en que estado me encuentro física y mentalmente, porque de hace mucho tiempo no he estado compitiendo.

Acá en el evento todo es un poco distinto, no podemos rosarnos con ninguna otra persona y estamos divididos en grupos. Grupo uno que son los riders, grupo dos que son los del staff, grupo tres que son camarógrafos y personas del exterior, únicamente podemos salir del cuarto para temas competitivos», afirmó Tencio.

Actualmente, el tico es uno de los cinco atletas costarricenses clasificados a la justa olímpica y está ubicado entre los 20 mejores exponentes del BMX freestyle a nivel mundial.

En noviembre del 2018, Tencio logró coronarse subcampeón mundial obteniendo la medalla de plata en el Mundial realizado en la misma ciudad francesa de Montpellier.