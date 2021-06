Luis Fernando Suárez no contará con Navas para el torneo regional

Redacción – Pasan las ediciones y parece que Keylor Navas ya se acostumbró a ausentarse a la Copa Oro, debido que ya contabiliza un total de 10 años sin disputar una con la camiseta de La Sele.

Navas quedó fuera de la próxima edición 2021, luego de que la Fedefútbol diera a conocer que el arquero del PSG todavía es reportado como lesionado por su club.

Esa nueva ausencia generó una enorme molestia entre los aficionados ticos, que por las redes sociales han crucificado al cancerbero nacional.

Pero ese tipo de ausencias no son algo nuevo, debido que la última vez que Navas representó al país en el torneo más importante de Concacaf fue el 18 de junio del 2011, cuando la Tricolor quedó eliminada en penales ante Honduras en cuartos de final.

En aquel momento, La Sele era comandada por Ricardo La Volpe. Desde hace una década, el tico ya se ha ausentado a un total de cinco ediciones contando la que iniciará el próximo 3 de julio en Estados Unidos.

2013, 2015, 2017, 2019 y 2021 son las ediciones, donde el cancerbero nacional no ha estado, lo cuál ha generado que esté en el ojo del huracán.

La última ocasión que Navas estuvo en un certamen regional fue cuando tenía 24 años y venía de sufrir un descenso a tercera división de España con el Albacete. Eso sí, ya tenía todo encaminado para llegar al Levante de la división de honor ibérica.

Casualmente las lesiones o períodos de descanso por la temporada le han pasado la factura al arquero nacional, que no se ha salvado de ser cuestionado por la afición.

En 2013, Navas quedó fuera del certamen luego de que Pinto decidiera darle descanso. Dos años más tarde no estuvo en el torneo por una lesión en el tendón de Aquiles.

Para el 2017 no estuvo en la nómina de la Tricolor, debido que Óscar Ramírez decidió darle descanso. En 2019 no fue llamado para Copa Oro por la complicada situación que vivía en el Real Madrid, ya que no sabía si iba seguir o no en el club.

Ahora para esta edición 2021, Costa Rica tendrá como sus porteros a Leonel Moreira, Patrick Sequeira y Esteban Alvarado, que resguardarán la meta de la Tricolor que debutará en el certamen de la Concacaf el 12 de julio.