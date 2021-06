De Lemos milita en el Guastatoya de Guatemala

Redacción – ¿Lo recuerda? Adrián De Lemos, portero tico de 38 años, milita en el fútbol de Guatemala y cuestiona falta de compromiso de Keylor Navas cada vez que es convocado para algún amistoso o torneo donde esté La Sele.

De Lemos compartió camerino con Navas en la Tricolor, cuando el «Halcón» daba sus primeros pasos con el cuadro patrio, lo cuál hace que el arquero de Guastatoya chapín recuerde con cariño esos días al lado del arquero del PSG.

Aunque le guarda gran admiración por la monumental carrera que ha hecho en Europa, el veterano legionario señala que las constantes ausencias en la Tricolor no están nada bien, debido que vestir la camisa roja conlleva un gran orgullo.

Incluso, Adrián jugó seis partidos Clase A con el país y afirma que si a él lo llamaran a La Sele dejaría todo botado, con el fin de ir a defender la portería de Costa Rica.

Pero De Lemos fue más allá y señala que no sabe en que está pensado Navas, que de los últimos 11 torneos que ha disputado Costa Rica, el arquero del PSG solo ha estado en tres, ya que por lesiones y entre otros temas lo han dejado afuera.

Recientemente, Navas fue excluido de la Liga de Naciones de Concacaf por una lesión en el hombro, según reportó el PSG. A pesar de la misma, el oriundo de Pérez Zeledón se vino para Costa Rica de vacaciones con su compañero de club, Sergio Rico.

No solo eso, ya que tras varios días en suelo tico viajó con Rico y varios amigos de La Sele hasta México en un lujoso jet privado. Esa situación han generado el enojo y disgusto de muchos aficionados ticos.

Adrián De Lemos conversó con AMPrensa.com y señala que solo Keylor sabe si estaba lesionado o no, por lo que deja claro que el cancerbero debería ser más consciente en temas de selección, porque ser convocado siempre es debe ser un honor.

«Yo compartí con Navas cuando logró llegar a la Selección mayor, compartimos bastante tiempo y camerino con él. Si lo que Navas quiere es estar así, no sé que puedo decir sinceramente. Pero si a mí me llamaran a la Selección, yo dejo lo que estoy haciendo y me voy para la selección de una vez, es un orgullo vestir la camiseta de Costa Rica.

Si a mí me llamaría el técnico de la Tricolor, yo ni lo pienso y me voy, dejaría todo botado. No sé, que estará pensando Keylor, porque no sé si es como adivinar o no sé, pero cada quién lo que piensa y sienta por el país. No sabemos si verdaderamente estaba lesionado o no, fue algo que reportó el PSG.

No sabemos si verdaderamente estaba lesionado, solamente Keylor puede dar una declaración si estaba lesionado o no. Cuando son temas de Selección Nacional, yo creo que si deberíamos ser más conscientes con eso y si nos llaman, pues venir.

He escuchado a mucha gente que le molesta la actitud de Navas, realmente creo que eso solo se soluciona ente dirigentes de la Federación, Keylor y el PSG», afirmó Adrián De Lemos a AMPrensa.com.

De Lemos sigue brillando en el exterior, ya que el torneo pasado fue nombrado mejor portero menos vencido de la primera división chapina, donde brilla con su calidad.