Madrigal buscará destacar en el cuadro pampero

Redacción – A sus 35 años, Marco Madrigal trabaja para demostrar que todavía tiene calidad de sobra, por lo que no ve como un retroceso volver a jugar en la segunda división y por eso deja claro que sueña en gran con Municipal Liberia.

Madrigal arribó al conjunto pampero tras no ser renovado por el Cartaginés, donde jugó un total de 1053 minutos en 11 partidos durante el Clausura 2021.

Pese a esa regularidad con los de la Vieja Metrópoli no continúo con la institución brumosa, por lo que se vio obligado a buscar nuevos aires en el fútbol nacional.

Tras varios días en busca de un nuevo equipo recibió una llamada del técnico pampero, Marvin Solano, que le comentó sobre el proyecto del cuadro aurinegro.

Sumado a Solano también se contactó con el arquero nacional, Felipe Eusee, gerente general de nacionalidad colombiana de los «Coyotes» pamperos.

Esa comunicación de los liberianos convencieron a Madrigal, que llegó a buenos términos con los mismos y de inmediato se marchó con su familia a la Ciudad Blanca.

Poco a poco se va adaptando y ya cuenta con varios días entrenando con Liberia, que anhela con volver a primer lo más pronto posible y así seguir los pasos de ADG.

Marco Madrigal señala que no ve como un retroceso estar en segunda otra vez, ya que lo ve como una oportunidad para surgir y ayudar a su club a ir en busca del ascenso.

«La vez pasada cuando estaba en Cartago me pasó algo parecido, llegué de una segunda y después cogí un segundo aire para volver a la primera, lo veo de buena manera y lo veo como para surgir y seguir adelante, porque no estar el otro año en ves de Guanacaste que lo hizo este año, estar el próximo nosotros como Municipal Liberia.

La verdad no pensaba llegar a Liberia, pero Marvin Solano y la directiva me comunicaron que había un proyecto ambicioso para subir al equipo, llegamos a buenos acuerdos y yo estoy muy contento con mi familia acá. Me siento bien, la verdad estoy feliz, no he tenido ningún bajonazo de nada y estoy en plena condición para pelear el puesto con quién sea», afirmó Madrigal al programa «Desde la Banca» de Canal 36.

Estar en segunda no es desconocido para Madrigal, que en el pasado estuvo con Aserrí, Uruguay de Coronado y Carmelita, donde cumplió con sensacionales actuaciones.

Además, ha estado en primer con UCR, Santos de Guápiles, Pérez Zeledón y San Carlos, con quiénes salió campeón nacional en el Clausura 2019, donde fue fundamental para que los Toros ganaran su primer y único título hasta la fecha.