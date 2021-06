Herrera afirma que en la cantera morada se trabaja muy bien

Redacción – Tal vez a usted se le haga poco familiar el nombre de Marco Herrera, quién funge como asistente técnico de Mauricio Wright, pero en Saprissa es respetado y cree que el fútbol tico ha sido exitoso gracias a jugadores de cuna morada.

Herrera trabaja en la institución tibaseña desde hace más de una década, por lo que conoce a la perfección lo que representa para el Monstruo su cantera.

Para este morado de corazón, los momentos más exitosos y sublimes del fútbol de Costa Rica han sido gracias a jugadores del Monstruo, que en su mayoría son base de La Sele. Aunque eso sí, señala que ellos no son la salvación para el país.

A lo largo de la historia, en la cantera saprissista han salido jugadores de talla de Joel Campbell, Celso Borges, Bryan Oviedo, Óscar Duarte y entre otros más.

Estos nombres son solo algunos nombres de futbolistas, que han aportado su granito de arena en pro de la Tricolor, que de los once jugadores titulares, casi siempre entre siete u ocho pasaron por las divisiones menores tibaseños.

Marco Herrera habló en el programa «Entre Líneas» de TD Más y afirma que el compromiso del Saprissa no solo con su numerosa afición, si no que también con el país.

«Tampoco quiero sonar como la salvación de nuestro país, pero normalmente nuestro fútbol en los momentos exitosos es cuando Saprissa ha sido exitoso, cuando a Saprissa ha aportado a selección gran cantidad de jugadores.

Los momentos sublimes de nuestro país ha sido con una base muy grande de jugadores del Saprissa, eso lo tenemos claro. De once, siete o ocho salieron de la liga menor del Saprissa. Entonces somos claros de la responsabilidad que tenemos y no solo con el saprissismo, si no que con el país.

Si es una institución que influye tanto en el rendimiento también de una selección, ya sea que estén con Saprissa, se forme y se vayan para el extranjero, o algún otro equipo, somos conscientes de eso y también los momentos son diferentes, no es solo si Saprissa dejó de trabajar bien o no las ligas menores, porque no es eso.

Creo que se trabaja y se trabaja muy bien, siguen siendo los mismos profesionales, muchos de los que tuvo Keylor Navas, Joel Campbell que fue al Arsenal y que tuvo Bryan Oviedo que fue al Everton, también Óscar Duarte», afirmó Herrera al programa Entre Líneas de TD Más.

A lo largo de la historia, los morados siempre han formado extraordinarios jugadores. La última gran venta tibaseña fue la de Manfred Ugalde al consorcio City Football Group por una considerable suma de dinero.