Redacción – En su primera temporada en la A-League de Australia, Marco Ureña cerró con grandes números su participación, la cuál no le han bastado para poder estar en La Sele, donde está en el olvido por completo.

Ureña sufrió este 12 de junio una dolorosa eliminación en la campaña, luego de que el Central Coast Mariners cayera con cifras de 0-2 ante el Macarthur FC.

Este resultado deja al club del costarricense fuera de las semifinales de la liga australiana. En el duelo, Marco disputó los 120 minutos del compromiso, que se fue a los tiempos extras tras un enorme 0-0 a lo largo de los 90 minutos.

Con goles de Charles M’Mombwa al minuto 93 y Michael Ruhs al 120, el Macarthur despidió al equipo del costarricense, que tuvo una gran temporada en Australia.

Aunque su equipo perdió, Marco fue destacado por los medios australianos, que sacan a relucir el ímpetu y garra del dos veces mundialista con La Sele.

All over in the Elimination Final. Thanks, Mariners fans. #CCMFC #WontBackDown #CCMvMAC pic.twitter.com/v93s4RL8Jn

— Central Coast Mariners (@CCMariners) June 12, 2021