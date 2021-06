Cox renovó por un torneo más con Alajuelense FF

Redacción – Alajuelense FF se consagró como nuevo monarca del fútbol femenino tico y la panameña Marta Cox fue una de las grandes figuras rojinegras, gracias a su gran talento que se ganó el corazón de todo el liguismo, que está fascinado con la volante.

Cox arribó al León en septiembre del 2020 y desde ahí empezó a ganarse buenos comentarios de parte de la afición, que su mayoría destacaba la clase de la canalera.

Aunque en su primer certamen no pudo consagrarse como reinas con las leonas, la número 10 rojinegra no se dio por vencida y optó por continuar con La Liga.

Conforme han pasado los meses, el compromiso y dedicación de Marta es digno de aplaudir, ya que durante el Apertura 2021 explotó aún más sus cualidades.

Tan grande ha sido su esfuerzo, que a lo largo del certamen logró 10 kilos, lo cuál la hizo mejorar notablemente su desempeño que junto a su calidad la convirtieron en la gran referente de Alajuelense FF, que basa la mayoría de su juego en Cox.

Su mejora en su condición física ayudó de gran forma a la jugadora, que junto a su compatriota Kenia Rangel, se convirtieron en el motor de las leonas.

Sumado a la confianza dada por Wilmer «Pato» López, Marta se convirtió en la mente maestra de La Liga y además, en la goleadora de las erizas con un total de nueve festejos.

Dichos números hablan muy bien de la panameña, que en la final de vuelta le sirvió una maravillosa asistencia a Sianyf Agüero. Pero esa clase fue constante siempre.

Alajuelense le debe parte del cetro a Cox, que con su calidad guio la media cancha de las leonas, que se impusieron ante Herediano con cifras de 5-4 en penales. Fue tan bueno su trabajo, que La Liga le renovó su ligamen con el club por un torneo más.

Marta Cox conversó con Teletica Radio y afirma que a donde va siempre se trata de ganar a la gente, gracias a su lealtad y empeño para defender con todo a La Liga.

«Este título con Alajuelense sabe muy delicioso la verdad, creo que es demasiado rico para nosotras, hemos luchado tanto y realmente es gracias a Dios, que nos dio la fuerza para salir adelante. Le dedico el título a mis padres, que están en Panamá siempre apoyándome, esto es para ellos y para toda mi familia, que siempre están pendientes.

Esto va para los liguistas también. Yo donde voy me gano a la gente, eso es una debilidad de parte de ellos y fuerza para mí, yo soy muy leal y le pongo empeño a todo lo que he hecho. No saben como llegué aquí, pero si saben como estoy, igual las críticas que me han dado las he agarrado de forma positiva, para adelante y sé que tengo la capacidad para todo», afirmó Cox a Teletica Radio.

Las manudas se llenaron de gloria y le dieron un gran alegría a toda la afición rojinegra, que vio sus jugadoras le dieron un fuerte golpe al Herediano en su centenario.