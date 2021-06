Vargas iniciará como titular el próximo Apertura 2021

Redacción – En la pretemporada de Alajuelense, Mauricio Vargas lo da todo en cada entrenamiento en el CAR, con la misión de adueñarse de la portería rojinegra para el certamen de Apertura 2021.

El arquero de 28 años sabe bien que será el encargado de proteger el marco erizo en el inicio del próximo campeonato, debido a la sanción de dos partidos que tiene Leonel Moreira por su expulsión en la semifinal de vuelta del torneo pasado ante Saprissa.

Esa baja de «Osito» le abre la puerta del protagonismo a Vargas, que por eso lo da todo en las practicas, con el fin de convencer a Andrés Carevic.

Alajuelense cumplió este 23 de junio una semana de pretemporada, en la cuál Mauricio se ha visto entrenando a tope con los juveniles Byron Mora y Johnny Aguilar.

De momento, Vargas se entrena con estos «cachorros» porque Moreira está de vacaciones todavía, por lo cuál lo hace con mucha seriedad y compromiso.

La idea principal de Mauricio es gozar de gran regularidad en el torneo, por lo que quiere ser el dueño del marco erizo para así demostrar que está más que preparado.

«Lo he dicho en reiteradas ocasiones, uno como futbolista tiene que estar listo y preparado, porque no sabe en que momento le puede tocar, obviamente una pretemporada uno la toma con mucha seriedad, porque sabe que al inicio todo mundo inicia desde cero y cada uno quiere su puesto y quiere tener la mayor cantidad de minutos.

Ser titular y también el cuerpo técnico siempre está atento a ver el rendimiento de nosotros como futbolistas, pues ahora por las expulsiones en el torneo pasado que hubieron, uno sabe que existe la posibilidad que vaya tener protagonismo al inicio,

Pues yo me mantengo en la misma línea, me mantengo profesional y lo tomo con seriedad. Como si estuviera o no Leonel Moreira compitiendo. Uno está a puntita de pie para hacerlo de la mejor manera, lo que uno busca es regularidad y en lo personal me enfoco en obtener regularidad este torneo», afirmó Vargas.

Los manudos prestaron a Jicaral a Miguel Ajú, que fungía como tercer arquero. Ahora este lugar es disputado por Mora o Aguilar, que son jóvenes cancerberos de la cantera.