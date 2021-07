Redacción- Las presentadoras Natalia Rodríguez y Keyla Sánchez anuncian que tendrán su propio podcast.

El podcast será lanzado el próximo martes 6 de julio y hasta el momento no se sabe cuanto tiempo estará.

«Es un podcast para reír, y pasarla bien. Entonces tenemos juegos, retos, temas personales, confesiones, vamos hablar de todo pero siempre contando nuestra anécdota, con las risas y las situaciones incómodas que lo ameriten», dijo Rodríguez a amprensa.com

La integrante del programa «¡Qué buena tarde!» manifestó en redes que las personas se van a divertir bastante.

Rodriguez comentó que el potcast es para todas las mujeres y hombres que la quieran pasar bien, y «chepiar» de sus vidas contada por ellas y no por nadie más

«Fue gracioso dijimos 15 min pero que va queremos contar todo, entonces igual el tiempo varía depende del tema y de cuanto queramos contar de nuestras vidas», dijo.

En la plataforma de Spotify las pueden encontrar como el «podcast de key y Naty»

«En realidad la semana pasada fue el programa final de el circo ok en radio y yo lo pensé un día de hacer un podcast pero pensé Keyla no creo que se apunte, ya luego fue hablando con Yiyo que me dijo Naty por que no hacen uno ustedes, seria genial, uno de mujeres con humor y así a como son ustedes, ya la productora Syfilms se ofreció para ayudarnos para seguir en contacto con el público», finalizó.

Se debe resaltar que Choché Romano y Yiyo Álvaro también se despidieron del Circo Ok.