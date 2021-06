Esquema de vacunación desde cachorros es la principal acción para prevenir esta enfermedad

Parvovirus es una agresiva enfermedad que puede llegar a ser mortal para su perro, por lo que lo mejor es prevenirla antes de que ataque y no haya marcha atrás.

¿Qué es el parvovirus?

Es una infección que afecta el tracto gastrointestinal, los glóbulos rojos y, en algunas ocasiones, causa daños al músculo cardíaco en los cachorros muy pequeños.

Es probable que, si no se trata a tiempo, el perro muera por graves complicaciones asociadas a esta enfermedad.

Síntomas

Diarrea severa

Diarrea con sangre

Vómitos

Fiebre

Pérdida del apetito

Depresión

Somnolencia

Deshidratación

¿Cómo prevenirlo?

Existe una vacuna que previene la enfermedad, pero algunos perros vacunados podrían llegar a enfermarse. Por eso es importante el control veterinario de forma adecuada ante cualquier signo.

El esquema de vacunación debe seguirse al pie de la letra desde que esté cachorro. Además, si no cuenta con todas las vacunas, no debe salir a pasear.

Por otro lado, lo ideal es que no tenga contacto con las heces de otros perros. Por ejemplo, si va al parque o a la calle a pasearlo, no le permita olfatear muy de cerca las heces ajenas, pues otros perros pueden transmitirle enfermedades.

Para la detección, el veterinario debe realizarle exámenes de laboratorio al can y así determinar si realmente es positivo por parvovirus.

Posteriormente, le recetará un tratamiento para mejorar sus defensas y su estado de salud para que se recupere lo más pronto posible, pues muchos perros pierden la vida en los primeros tres días después de la aparición de síntomas.

Además, quedará a su criterio profesional si es necesario otro tratamiento contra alguna infección o cualquier otro antibiótico que considere oportuno.

Esta es una infección que no se transmite de perros a humanos, pero lo ideal es mantener los espacios limpios y desinfectados si hay un perro con parvovirus en la casa. Esto también le ayudará a él a mejorar o, si no está enfermo, a que no se contagie.