Pinto es muy amigo de Suárez

Redacción – El respetado ex-técnico de La Sele, Jorge Luis Pinto, se mostró muy contento por la llegada de Luis Fernando Suárez a la Tricolor, por lo que dejó claro que se alegra mucho que su compatriota arribara al conjunto patrio.

Pinto rompió el silencio tras el polémico juicio que tuvo que asumir hace semanas siendo testigo de los federativos que fueron demandados por Celso Borges, Bryan Ruiz y Keylor Navas, que tras varios años sacaron trapos sucios de Brasil 2014.

Ese episodio ya fue superado por el querido timonel colombiano, que fue invitado al programa Zona Técnica y dejó saber su alegría por la llegada de Suárez.

Para el entrenador de 68 años, la llegada de su amigo y compatriota a La Sele fue una decisión oportuna de la Fedefútbol, gracias a la experiencia que ha tenido en su carrera.

Aunque está feliz por la contratación del nuevo seleccionador, Pinto pide a la prensa, federativos y afición apoyar con todo al nuevo jefe de la Tricolor, con el fin de llevar por el camino indicado la etapa de construcción que se vive.

Jorge Luis Pinto fue más allá y afirma que Suárez conoce muchos de los jugadores de Costa Rica, por lo que no tiene dudas que le irá bien al mando patrio.

«Yo no soy mano dura, yo soy un hombre ordenado, disciplinado y con carácter, hay que hacer la diferencia. Me parece extraordinario, me alegro por Costa Rica que Luis Fernando Suárez vaya a la Selección, porque es un país maravilloso como lo he dicho acá en Colombia. Luis Fernando es una persona que conoce el medio y la competencia.

Pienso que conoce muchos de los jugadores que están y que deben estar en selección. Creo que los medios de comunicación, jugadores principalmente y directivos que lo apoyen, porque están en una etapa donde hay que construir cosas y Luis Fernando me parece que es trabajador, tiene un mundo futbolístico extraordinario, ha dirigido varios países, lleva años en el fútbol y parece una decisión muy oportuna», afirmó Pinto al programa Zona Técnica.

Cabe resaltar, que Pinto es fiel amigo de Suárez, a quién conoce desde hace más de 15 años, lo cuál habla muy bien de la comunicación de ambos estrategas cafeteros.