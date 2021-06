Planteamiento de 1-5-4-1 se ha comenzado a ver más frecuentemente en el fútbol mundial

Redacción- El exdirector técnico de La Sele, Jorge Luis Pinto, se enorgullece de que el sistema que él utilizó en el mundial de Brasil 2014 ahora es utilizado por el Chelsea FC de Inglaterra.

Conjunto que es el vigente campeón de la Champions League bajo las órdenes del técnico alemán Thomas Tuchel, quien llegó al cuadro londinense en la mitad de la campaña 2020-2021.

Pero de igual manera le alcanzó para levantar el rendimiento del equipo y llevarlo a las primeras casillas de la Premier League.

Además de guiarlo hasta la final del torneo de clubes más importante de todo el mundo, donde midió fuerzas ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Escuadra a la que enfrentó con un planteamiento de cinco defensores, dos volantes centras, dos volantes por las bandas y un único centro delantero.

Receta idéntica a la que manejó la Tricolor en la justa mundialista realizada hace siete años, con el 1-5-4-1 que tenía como protagonista a Keylor Navas, Cristian Gamboa, Michael Umaña, Giancarlo González, Óscar Duarte, Júnior Días Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Bryan Ruiz, Christian Bolaños y Joel Campbell.

Mientras que los británicos se formaron en la final de la Champions con Édouard Mendy en la portería, Reece James, César Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rüdiger y Ben Chilwell en la zona defensiva.

El mediocampo fue ocupado por Jorginho y N’Golo Kanté como volantes centrales, mientras que Mason Mount y Kai Havertz por los costados y el delantero fue el Timo Werner.

“Yo realmente no sé en qué momento del fútbol táctico está la selección, tuve la oportunidad de ver un poquito del partido contra los Estados Unidos, me sorprendió, si no estoy mal, que Yeltsin jugó de central”.

“Pero yo soy del criterio de la óptica de Luis Fernando, él tiene y ha estado en muchos países y conoce al futbolista tico porque lo enfrentó muchas veces, entonces yo creo que ya eso es el diseño que él le da al equipo, a la nómina de jugadores que tenga y lo que él quiera hacer”.

“Los dos sistemas, he dicho que el sistema de Luis Fernando no tiene ningún inconveniente de hacerlo con cualquier línea, hoy en Europa se está jugando así, Chelsea quedó campeón de Europa con el esquema de Costa Rica, Alemania, potencia del mundo, lo está haciendo, ya mirará él lo que crea conveniente y lógico el material que tenga”, mencionó Pinto para el programa Zona Técnica.