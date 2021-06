Herediano festejará por todo lo alto sus 100 años

Redacción – No hay dudas que todos los heredianos están de fiesta este 12 de junio, debido que el Team festeja 100 años de historia y el presidente del club, Juan Carlos Retana, explica que ser del Herediano no es una emoción, es una forma de vida.

Retana se siente orgulloso de ser del equipo que nació grande, que un 12 de junio de 1921 se fundó y desde ahí, inició una historia llena de grandes momentos, que colocan a la institución con un total de 28 títulos nacionales.

Para el mandamás florense, el ADN del Herediano es diferente a los demás clubes, debido que no solo lo tienen los jugadores, sino que también directivos, afición y demás personas que están alrededor de la institución.

El amor de los fanáticos al club no conoce límites y el mismo jerarca de Fuerza Herediana lo cataloga como ser herediano no es una emoción, debido que no viven de logros, victorias u objetivos, si no que se caracteriza que viven por el equipo.

Hoy NO es un día cualquiera, HOY cumplimos 100 años desde aquel 12 de junio de 1921 donde decidimos marcar la diferencia en el fútbol nacional… ¡EL MUNDO NOS CONOCIÓ! 😎🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆❤️💛 ¡FELIZ CENTENARIO HEREDIANOS! 🥳#GrandeSeNace pic.twitter.com/SWRLB9UexP — Club Sport Herediano (@csherediano1921) June 12, 2021

Este centenario llega en un gran momento de la institución, ya que son el equipo más ganador de la última década con un total de 7 títulos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa, que hablan muy bien de la grandeza del Team.

En medio de los festejos por el primer siglo de historia, Juan Carlos Retana aprovechó para explicar lo que significa ser del Herediano, club que ve como una forma de vida.

«Ese ADN que no solo debe tener el jugador, sino que también la afición, cuerpo administrativo, comercio y que tenemos todos, los que trabajamos debemos tener un ADN y lo he planteado varias, ser herediano no es una emoción, no vivimos de logros, no vivimos de de victorias y no vivimos de objetivos.

El herediano se caracteriza que nosotros vivimos por el Herediano, Herediano no es una emoción, es una forma de vida y una razón. Por eso nos entregamos como nos entregamos, ese ADN es el que hemos cultivado, por eso el que llega al camerino del Herediano encuentra familia, encuentra razón, objetivo, propósito y después no se quiere ir, llamen a Waylon Francis o Leonardo González como ejemplos.

Gente que viene de afuera y no se va, como el «Mambo» Núñez y Pablo Salazar, que tenían otra ideología y otros principios, pero llegaron al Herediano y esa forma de pensar se cambia por una forma de vida, por eso «Mambo» se destruye y se mata por el equipo, porque es una forma de vivir. Las casas de la provincia están llenas de banderas y todavía falta, es una forma de vida», DIJO Juan Carlos Retana al programa «Ninguno Pudo con Él».

Para el presidente del Herediano, todo aquel jugador que viene de otros clubes se termina enamorando del equipo, gracias a su identidad y ADN que los hace diferentes.