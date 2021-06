Todavía no hay humo blanco sobre el nuevo timonel patrio

Redacción – Tras su arribo a Costa Rica este pasado jueves pasadas las 11:00 pm, Rodolfo Villalobos dio a conocer que hay más de 10 nombres de entrenadores sobre la mesa del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

El presidente de la Federación señala que le sorprende la imaginación de la prensa mexicana y tica, que ya dan por un hecho la llegada de un entrenador cuando ni siquiera se han estudiado a profundidad los diferentes currículos que tienen.

Villalobos dio a conocer que nombrarán una comisión pequeña en el mismo Comité Ejecutivo, que tendrá la misión de ver todos los nombres que tienen a su disposición.

Ellos verán los perfiles de entrenadores como Alexandre Guimaraes, Hernán Torres, Luis Fernando Suárez, Nacho Ambriz y Hernán «Bolillo» Gómez.

Estos nombres son los que se han filtrado como posibles opciones para comandar a La Sele, que está sin timonel tras el despido de Rónald González el pasado miércoles.

Para el mandamás de la Fedefútbol los de la prensa deben dejar de especular, ya que solo así se podrá negociar de buena forma y de paso, no se llegaría a interferir en nada con respecto a las negociones entre las partes.

Rodolfo Villalobos dice que hay más de 10 nombres en la mesa del Comité Ejecutivo, de los cuáles muchos ni siquiera se han buscado, sino que han llegado directamente.

«Me sorprende la imaginación que hay en la prensa mexicana y tica, nosotros este viernes vamos a iniciar el proceso para ver cuál va ser la forma en la contratación del técnico, posiblemente se va nombrar una comisión más pequeña del Comité Ejecutivo que se encargue de empezar a ver la cantidad de nombres que hay sobre la mesa.

La decisión hay que tomarla pronto, pero hay que tomarla seguros y dichosamente habíamos hecho un proceso que nos tiene ahorita con el trabajo muy avanzado, pues nos vamos agarrar de ese trabajo para lo que viene, que ya hemos avanzado bastante. Hay un grupo grande y por eso a mí me sorprende, esto es un fantasía de todo mundo.

Parece un concurso de Home Runs para ver quién la pega y yo creo que hay que tener calma, tener tranquilidad, nosotros vamos hacer nuestro trabajo y no vamos a entrar en especulaciones, no vamos a entrar en decir nombres. Cuando nos sentemos diremos un nombre, que va el designado como técnico.

No vamos a referirnos a grupos o nombres, pido a la prensa que evite tanta especulación verdad, porque eso puede interferir. Ahorita no hay nada con nadie, empezaremos a barajar nombres, porque si hay una cantidad grande, hay más de 10 nombres puestos sobre la mesa, que no se han buscado pero se han puesto ahí, por eso hay que parar la especulación, hay que tener paciencia y el paso que tenemos que dar debe ser muy seguro», afirmó Rodolfo Villalobos.

Este viernes habrán diferentes reuniones en el Proyecto Gol, con el fin de ir haciendo el camino indicado para elegir al nuevo estratega de la Tricolor.