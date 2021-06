Villalobos está en su cargo desde agosto del 2015

Redacción – Pese a la gran cantidad de críticas por su gestión como presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos se defiende y asegura que nunca ha tomado una decisión para algo salga mal en la Federación Costarricense de Fútbol.

Villalobos ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, luego de que se diera la salida de Rónald González de La Sele por causa de malos resultados, ya que desde noviembre del 2019 el país no consigue un triunfo a nivel mayor.

Es por ello, que en medio de los festejos por el centenario de la Fedefútbol, el mandamás dejó claro una de las cosas más importantes que ha realizado es la visión empresarial que ha inculcado en el ente federativo nacional.

Para el mandatario que llegó a su cargo en agosto del 2015, otro de sus éxitos fue la clasificación de La Sele a Rusia 2018 y afirma que no se haya pasado de la fase de grupos, eso no es su culpa, debido que eso ya es un plano deportivo.

Además, otro punto que destaca es el crecimiento a nivel de infraestructura del Proyecto Gol, que cuenta con grandes instalaciones para desarrollar a las selecciones.

Esos factores mencionados por Villalobos hacen que la Fedefútbol sea un ejemplo. Además, afirma que él no trabaja solo y que todo lo hace con un gran grupo administrativo, que lo han llevo a siempre ir en busca de un mejor futuro para el balompié tico.

Rodolfo Villalobos habló en conferencia de prensa y señala que las decisiones que toma son siempre para buscar un resultado positivo y nunca para perjudicar.

«A lo largo de mi estancia en la Federación puedo hablar de muchas cosas, yo creo que lo más importantes es la visión empresarial que le hemos ido dando a la Federación, la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y ya después la participación que no lográramos pasar a la segunda ronda, ya es un tema deportivo.

Después el crecimiento de infraestructura, el convertir a Costa Rica ante la FIFA y Concacaf en una Federación ejemplar, el reconocimiento lo tenemos más en el exterior, que a lo interno. No es solo un trabajo mío, yo creo que hay un gran equipo administrativo y deportivo que está trabajando y soportando todas las gestiones que hemos hecho a lo largo de esto.

Lo peor es que yo nunca he tomado una decisión para que algo salga mal, nunca. Ni creo que alguien lo haga en su trabajo. Pero recordemos que es un deporte, donde tenemos un rival y también va con su propósito, va con su objetivo.

Quizás no haber logrado en Rusia una mejor actuación deportiva y la no clasificación a algunos mundiales mayores es algo que me pesa y que reconozco que hemos tenido que hacer ajustes para poder darle vuelta a esos reveses que hemos tenido, con respecto a la clasificación a mundiales menores», afirmó Villalobos.

La Fedefútbol festejó sus 100 años con un fogueo de La Sele femenina ante Guatemala, que deparó el triunfo de las ticas con cifras de 3-1 en el Estadio Nacional.