Rónald González llega a 11 partidos sin ganar con la Tricolor

Redacción – ¡Fuera Rónald González! Es el deseo de los ticos, luego de que Estados Unidos dejara en ridículo a Costa Rica tras apabullante goleada de 4-0 en duelo amistoso.

Estados Unidos recibió La Sele en el Estadio Rio Tinto en Salt Lake City, Utah, que fue testigo de un conjunto alternativo de Costa Rica, que no pudo contar con Alonso Martínez, Óscar Duarte, Bryan Ruiz y Esteban Alvarado por dolencias.

Los norteamericanos salieron con la motivación al tope y desde los primeros minutos le dieron dolores de cabeza a los defensores costarricenses.

Ese ímpetu de los «gringos» dio buenos frutos al minuto 8, gracias a un potente remate en el área de Brendan Aaronson, que bombeó las redes de la portería defendida por Leonel Moreira y así poner el 1-0 en el marcador.

Brenden Aaronson slams home his third international goal to give the 🇺🇸 a 1-0 lead!#USAvCRC x @Allstate pic.twitter.com/1Ep8SPlss3 — U.S. Soccer MNT (@USMNT) June 9, 2021

Aunque Costa Rica estaba jugando con una línea de cinco en defensa, la misma sirvió de poco, ya que con rápidas transiciones y gran velocidad, los estadounidenses hicieron lo que quisieron dentro de la cancha.

La tibia marca de la Tricolor le dio facilidades a USA, que sobre 13 minutos llevaron peligro con un potente remate desde fuera del área de Timothy Weah, que vio como Moreira se lució con una gran tapada.

La Sele intentó reaccionar en el partido, pero el sistema de juego empleado por los norteamericanos frenó las intensiones patrias, que vieron como los locales impusieron su calidad entro del rectángulo de juego.

Pasaban los minutos y el único jugador tico que dio destellos en ofensiva fue Joel Campbell, que incomodó un poco el buen bloque defensivo de Estados Unidos.

Esa pasividad del conjunto patrio fue aprovechada por Darryl Dike, que aprovechó un magnífico pase a profundidad de Mark McKenzie para quedar frente a Moreira, que vio como el norteamericano definió muy bien para el 2-0 en 43 minutos.

En el inicio de la etapa complementaria, Estados Unidos le volvió a dar otro golpe a Costa Rica, tras una exquisita definición de Reggie Cannon para el 3-0 sobre 51 minutos, que sacaron a relucir el paseo que se estaban dando los locales.

The vision and execution from @ReggieCannon1 on this one. What a first international goal! 🇺🇸#USAvCRC x @Allstate pic.twitter.com/62LW59nXTw — U.S. Soccer MNT (@USMNT) June 10, 2021

Por caído el tercer tanto en el partido, los norteamericanos bajaron su intensidad en el compromiso y le dieron la oportunidad a La Sele de acomodarse en la cancha.

Aunque habían bajado las revoluciones en el partido, USA se encontró con un penal que fue aprovechado por Giovanni Reyna, que con una sutil definición puso cifras de 4-0 a favor de los Estados Unidos.

Esta anotación del futbolista del Borussia Dortmund le puso una lápida a los ticos, que se cayeron anímicamente en el partido, lo cuál generó que en el tramo final se vieran con más ganas de que terminara el duelo, que dejó cifras de 4-0 para USA.