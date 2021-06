Pese a los malos resultados parece que se mantendrá en el banquillo hacia la eliminatoria

Redacción- El director técnico de La Sele, Ronald González, es consciente del malestar de la afición, por lo que le pide a los jugadores de La Sele que le muestren respaldo.

Debido a que el combinado patrio no ha logrado conseguir un triunfo desde noviembre de 2019, cuando derrotaron al representativo de Curazao.

No obstante, desde entonces la historia no ha sido favorable para los ticos, lo que ha causado gran molestar en los aficionados.

Quienes inclusive han pedido su salida de la Tricolor para colocar un nuevo estratega de cara a las eliminatorias mundialistas.

Aunque a falta de tan solo unos meses para que inicie el proceso hacia Catar 2022 González se mantiene en el banquillo de la nacional.

«Yo sé que no significa gran cosas ser un tercer lugar o un cuarto lugar en un torneo tan corto como estos en el que hicimos dos puntos y quedamos de cuartos porque así son las reglas del torneo; sin embargo, yo no me detengo ahí, sino que quiero ver crecimiento, ese crecimiento que yo les he dicho y que ellos también me tienen que respaldar para que lo podamos observar todos».

«Vamos sobre esa ruta, esperamos poder seguir y continuar tomando buenas y mejores decisiones para encontrar esa estabilidad», apuntó González.