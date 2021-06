Díaz estuvo los dos últimos años con La Liga

Redacción – ¿Se retirará del fútbol? Esa es la pregunta que se hacen muchos tras la salida de Junior Díaz de Alajuelense, por lo que el defensor tiene muy claro que pasará con su futuro deportivo a sus 37 años de edad.

Díaz fue dado de baja el pasado 22 de mayo, luego de que la directiva eriza le informara que no le iban a extender su ligamen que finalizaba en el Clausura 2021.

Su aventura por La Liga inició en mayo del 2019, donde fue sumamente criticado pero a base de trabajo cambió esos cuestionamientos por elogios de parte de los manudos.

En su período con el León jugó 62 partidos. En los cuáles se lució con dos goles con la camiseta rojinegra, la cuál le agarró cariño y se marchó siendo un liguista más.

Además, en el León se dio el lujo de ganar la 30 y la Liga Concacaf. Esos cetros lo hicieron ganarse el cariño de todo el liguismo, que siempre lo recordará con cariño.

En este tiempo libre, Díaz se ha enfocado en estar con familia y además, estar más tiempo en su academia de fútbol que lleva su nombre y que está ubicada en Ciudad Colón.

Estar con su familia y en su academia lo han hecho pensar mejor sobre su futuro, el cuál espera que lo mantenga activo como mínimo un año más en el deporte.

Lea también: Exmorado tiene nuevo equipo en la primera división

Es por ello, que el zaguero reveló que ya tiene ofertas de dos clubes del país, pero las va valorar al igual que no descarta retirarse del fútbol.

Junior Díaz afirma que en Alajuelense terminó bien, por lo que desea continuar haciendo lo que más le gusta, pero si no llega la oferta indicada pondrá fin a su carrera.

«Sí lo del retiro es una parte que en algún momento tendrá que llegar, no sé si será en este momento o en un año, estoy esperando y estoy valorando para ver, ya un par de equipos han mostrado algún interés, como lo he conversado con su familia si se da una buena opción lo puedo valorar y si no estoy viendo la otra parte del retiro, son dos cosas que tengo claras y vamos a ver, el tiempo durante estos días lo dirá para ver sigo o no.

En Alajuelense terminé muy bien y así que me quedo con eso, que por rendimiento estoy todavía bien. Hay que ver cuáles son las condiciones de los equipos, que quieren de uno, que ofrecen y saber si uno está de acuerdo con esas condiciones», afirmó Junior Díaz al programa 120 minutos de Radio Monumental.

El futbolista no descarta jugar en un equipo fuera de la GAM, por lo que espera tener claro su futuro deportivo en los próximos días.