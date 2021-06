Redacción. El presidente del Partido Republicano Socialcristiano, Otto Roberto Vargas, aseguró esta mañana que le agradecía a Miguel Carabaguíaz, jefe de campaña de Lineth Saborío el ofrecimiento de buscar una coalición con el Partido Unidad Social Cristiana pero que la solicitud se hizo a destiempo.

Aseguró que hace seis o siete meses atrás el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, había planteado esta iniciativa de que los partidos afines se unieran por Costa Rica y nunca fue escuchado.

También, el expresidente, Miguel Ángel Rodríguez, llevó esta propuesta al seno del Partido Unidad Social Cristiana y tampoco fue escuchado.

«En ese momento, Randall Quirós, presidente del PUSC, dijo que no veía viable la unión de dos partidos políticos porque los tiempos no daban y a partir de ese momento, no insistimos más en el tema. Dicen que en política solo los ríos no se devuelven, pero tengo que ser franco y esta propuesta entró a destiempo y lo veo poco probable que se cumpla», aseguró.

La posibilidad de formar una coalición se hace más necesario, luego de que la candidata del PUSC, Lineth Saborío, llamara a la unión de todos los partidos afines por el bien de Costa Rica el pasado domingo tras quedar electa.

Carabaguíaz estuvo vinculado con el Partido Republicano Socialcristiano (PRSC), fundado por el expresidente Rafael Ángel Calderón y luego volvió al PUSC y ahora está apoyando a Saborío.