Redacción- UEFA comunica que el volante de la Selección de Dinamarca, Christian Eriksen se encuentra estable tras sufrir paro cardiorespiratorio en pleno enfrentamiento de la Eurocopa.

El volante danés encendió las alarmas al desplomarse al minuto 41 del partido entre las selecciones de Dinamarca y Finlandia, situación que causó gran preocupación en los seguidres del fútbol.

Christian Eriksen fue atendido inmediatamente en el terreno de juego, donde recibió reanimación y en muchos momentos de la situación se especuló que el futbolista había fallecido.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

