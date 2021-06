Bryan Ruiz es leyenda en el cuadro neerlandés

Redacción – En una noticia realmente positiva para el fútbol tico, Manfred Ugalde se inspira en Bryan Ruiz para buscar dejar en alto al país en el FC Twente de la Eredivisie de los Países Bajos.

Ugalde fue oficializado este 25 de junio con nuevo futbolista del club de Enschede, que le abrió las puertas al tico que estará prestado por período de un año.

El tico llega proveniente del Lommel SK de la segunda división de Bélgica, con quiénes se destapó con 11 goles en 22 partidos, los cuáles bastaron para dar este paso.

A sus 19 años, el nacional no dudó ni un minuto en aceptar el ofrecimiento del FC Twente, club en el cuál Bryan Ruiz es leyenda y eso lo sabe muy bien el formado en Saprissa, que señala que el Capi tiene un gran estatus por sus logros.

“Un sueño hecho realidad. Desde el primer momento en que me hablaron del interés del FC Twente, me entusiasmé y no tuve dudas. El FC Twente es un club con una historia maravillosa y una gran afición. Bryan Ruiz tiene un gran estatus por sus logros y ahora es mi turno de representar a Costa Rica en Twente. Espero conocer a todos en el club», dijo Ugalde.

Por ello, el juvenil tico desea seguir los pasos de Ruiz, que salió de campeón de la Eredivisie en la campaña 2009/10. El hoy jugador de Alajuelense brilló en este cuadro tulipán del 2009 al 2012, donde demostró su clase.

Bryan jugó 96 partidos y se dio el lujo de marcar 44 goles. Inclusive en su primera temporada marcó 24 goles y quedó sub-goleador solamente superado por Luis Suárez.

En dicha temporada, el cuadro rojo contaba en sus filas con jugadores de trayectoria como Blaise N’kufo, Luuk De Jong, Cheik Tioté, Douglas, Theo Janssen y otros más.

Esa camada de futbolistas ayudó para que el Twente saliera campeón de la Supercopa y Copa de Holanda, en los años 2010 y 2011.

Sin dudas, que el legado de Ruiz González permanecerá para toda la eternidad en este conjunto holandés, donde ven al Capi de La Sele con ojos de leyenda. Ahora será el turno de Manfred Ugalde para dejar en alto al país.