Umaña firmó por un año con el Santos

Redacción – Para nadie es un secreto, que la figura de Michael Umaña es muy respetada en el fútbol tico y por eso, su llegada al Santos de Guápiles ha hecho eco y ante su regreso al país sueña con ser campeón nacional con los rojiblancos.

A sus 38 años, Umaña es consciente que su contrato por un año con los guapileños es de los últimos en su carrera, por lo que se enfocará en aportar su rodaje en pro del plantel comandado por Erick Rodríguez.

Su arribo al club se dio gracias a que desde hace varios años vive con su familia en el cantón de Pococí. Incluso una de sus hijas nació en la localidad caribeña.

Ese cariño por la zona no lo hicieron dudar para aceptar el reto de llegar a Santos, que en el pasado Clausura 2021 llegó hasta semis tras lograr 36 puntos en la fase regular.

Dicha actuación el certamen pasado llena de motivación a Umaña, que señala que cada vez que llega a un club siempre piensa en grande y por eso se ve siendo campeón.

Además, Umaña afirma que mezcla entre experiencia y juventud es clave siempre, por lo que espera pasarle todo lo aprendido en su carrera a la promesas santistas.

«Sé en el momento que me encuentro en mi carrera, soy uno más del grupo. No me siento ni más ni menos que nadie, soy un jugador de años y de recorrido en el fútbol, pues así lo asumo. Creo que siempre una mezcla es buena entre juventud y experiencia, en este caso me toca asumir el rol de los de experiencia.

Yo simplemente me vengo a sumar y tratar de apoyarles, a los jóvenes quiero dejarles mucho, quiero traspasarles todas esas vivencias que yo he tenido en el fútbol. No soy un jugador egoísta, al contrario. Vengo a tratar de aportar para el equipo. Yo siempre pienso en lo más alto y sueño con ser campeón con el Santos de Guápiles. Físicamente bien y mentalmente bien, sino no estaría acá», afirmó Umaña.

El defensor inmortalizó su nombre en el fútbol de tico, desde el penal anotado con la Selección Nacional en el duelo ante Grecia en los octavos de final en Brasil 2014.

Dicho tanto significó el boleto a cuartos de final de dicho mundial y desde ahí, se hizo famoso el «bendito la hora, en que te parieron Michael». Ese gol generó que muchos ticos recuerden con mucho cariño al veterano defensor.