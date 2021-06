Redacción – El derrumbe de un edificio en Miami, el jueves por la madrugada, cobró la vida de al menos una persona y causó la desaparición de otras 99, según confirmaron las autoridades locales.

Se trata del colapso de las Champlain Towers en Surfside y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia para brindar ayuda a las familias afectadas.

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021