Redacción- El legionario costarricense Allan Cruz se vistió de héroe al anotar el primer tanto con el que su equipo sacó la victoria 0-2 en la visita al Toronto.

Allan Cruz y Ronald Matarrita fueron parte del once estelar con el que el FC Cincinnati saltó al terreno de juego para hacerle frente al conjunto del Toronto FC.

El juego tuvo como sede el Orlando City Stadium, reducto que ha sido utilizado por el cuadro canadiense en la presente temporada como su casa.

Desde el pitazo inicial el volante nacional se mostró participativo en la creación de jugadas, buscando ayudar a su equipo a abrir el marcador y buscar el tanto que les diera ventaja en el compromiso.

El reflejo del buen inicio de Allan Cruz en el juego, se vio reflejado a los cinco minutos del partido, cuando el tico recibió un gran pase en el área y definió fríamente frente a la portería del Toronto.

Dicho tanto sirvió para que el Cincinnati se mostrara superior durante el compromiso, manejando la posesión del balón a su favor, mientras que el cuadro local intentó utilizar la velocidad de sus jugadores para ir en busca del gol.

El buen planteamiento del cuadro de los costarricenses los mantuvo arriba durante los primeros 45 minutos, yéndose al descanso con la ventaja 0-1 en el tablero.

5' | Allan Cruz slots home an easy one following the #FCCincy press.#TORvCIN pic.twitter.com/aVjoE6JxSB

— FC Cincinnati (@fccincinnati) June 26, 2021