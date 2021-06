Sánchez es un legendario ex-jugador merengue

Redacción – Hugo Sánchez, exjugador y entrenador mexicano, mantiene el dedo en el renglón sobre ser entrenador del Real Madrid, por lo que le mandó un mensaje a Florentino Pérez, presidente del poderoso club español.

Para el azteca de 62 años llegar al conjunto blanco sería un sueño y no es algo que desconozca, ya que estuvo como timonel y jugador en el club merengue.

Actualmente está trabajando como comentarista y analista de ESPN México, pero eso no sería impedimento para volver a dirigir tras más de ocho años sin hacerlo.

Por su labor señala que pasa viendo partidos, por lo que sabe muy bien lo que se puede llegar a topar si el presidente madridista lo contacta para que llegue al club blanco.

Inclusive, señala que no le temblarían las piernas para comandar al conjunto 13 veces campeón de Europa, que está sin entrenador tras la salida de Zidane.

La última ocasión que el ex-jugador mexicano dirigió fue en el 2012 cuando lideró a los Tuzos del Pachuca de la primera división azteca.

Sánchez estuvo en el programa «El Chiringuito» y dejó saber que está listo para comandar al equipo más ganador de España, que está en busca de un nuevo técnico.

“No me tiemblan las piernas para ponerme al frente de los jugadores. Ya he tenido la oportunidad de entrevistarme con el presi, Florentino Pérez, y él en primera persona sabe que estoy disponible. Puede contar conmigo cuando quiera. Zidane, trabajando en el Castilla y no haber dirigido a ningún equipo de Primera División, le dieron la oportunidad de dirigir al Real Madrid. Zidane, sin dirigir a la Selección Francesa, le dieron la oportunidad en el Real Madrid. Presi, aquí estoy. Ya dirigí equipos, ya salí Bicampeón con Pumas, ya dirigí a la Selección Mexicana en Copa Oro y Copa América. Estoy listo”, indicó el director técnico mexicano.

Sobre la opción de ser segundo entrenador, Hugo aseguró que no aceptará un puesto menor al de Director Técnico del primer equipo.

“No aceptaría ser segundo entrenador del Real Madrid, prefiero tener la responsabilidad absoluta. Si el Real Madrid le ofrece a Raúl ser Segundo Entrenador, debe aceptarlo”, indicó.

En el currículo de Sánchez destacan pasos por clubes como Pumas de la UNAM, Necaxa, Selección Nacional de México y Almería de España.