Redacción- El volante costarricense, Marvin Loría, destaca con nuevo gol en la MLS que le da la victoria a su equipo 2-1 ante en Sporting Kansas City pero pese al gran nivel está en el olvido de La Sele.

El formado en Saprissa sigue tomando confianza en el balompié norteamericano, donde en la presente temporada ha dado pinceladas de su gran nivel futbolístico.

Loría ha sido perseverante en el Portland Timbers para ahora ser de los hombres de confianza del cuerpo técnico y formar parte de la estelaridad del cuadro, tal como fue en el juego de este sábado ante el Sporting Kansas City.

Desde el pitazo inicial, el tico se mostró participativo en la creación de jugadas en busca de lograr la anotación que los acercara a la victoria en el enfrentamiento.

Pese al gran trabajo mostrado por el conjunto de los leñadores, la escuadra visitante fue la encargada de abrir el tablero al minuto 28 por intermedio de Jaylin Lindsey.

El cuadro del nacional no bajó los brazos y al minuto 36 emparejaron los cartones 1-1 en el compromiso por intermedio de Dairon Aspirilla.

Cuando se cronometraba el minuto 45+1 el costarricense se hizo presente en el juego al anotar el 2-1 en el compromiso, siendo el segundo gol de Loría en el temporada.

Para la etapa complementaria, el juego presentó pocas opciones de gol en las porterías de los equipos, motivo por el cual las escuadras realizaron variantes en sus formaciones.

El tico abandonó el terreno de juego al minuto 70, cumpliendo con un gran desempeño en la cancha y ganando confianza con el tanto logrado.

Finalmente, el juego concluyó con la victoria para el Portland Timbers, siendo el costarricense el encargado de anotar el gol que les dio los tre puntos en el compromiso.

“So we feel good and the team feels good. We needed to win."

Marvin on tonight’s big result and what’s next for the team. #RCTID pic.twitter.com/tQLcK5HoMF

— Portland Timbers (@TimbersFC) June 20, 2021