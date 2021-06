Redacción – ¡Superman regresa! Así anuncia nuevo club de Buffon su fichaje a los 43 años, donde regresará a la institución que lo vio nacer, Parma Calcio 1913.

El Parma Calcio ha hecho oficial este jueves el regreso de Gianluigi Buffon, veterano portero de la Juventus vuelve al club en el que debutó en Italia.

«Gigi» jugará en un club que esta pasada temporada descendió a la Serie B. Firma por dos temporadas tras dejar una Juve en la que terminó contrato.

Buffon vuelve 20 años después y el Parma lo ha anunciando con un video colgado en su cuenta de twitter en el que se dice: “Superman ha vuelto”. Y Gianluigi también dice: “Estoy de vuelta”.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021