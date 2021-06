Redacción – Haber llegado a la primera división de Australia ha sido una bendición para Marco Ureña, que sigue imparable en dicha nación y este sábado selló un nuevo gol en triunfo de 2-0 del Central Coast Mariners ante Western United FC.

Ureña inició el compromiso desde el banquillo de suplentes y desde ahí, fue testigo del gran control de la pelota que impuso su escuadra dentro del terreno de juego.

Ese control de los Mariners lo llevó a poner el 1-0 en el marcador sobre 25 minutos, gracias a un certero remate en el área de Jack Clisby, que venció al arquero rival.

Dicha anotación le dio mayor confianza al club del costarricense, que conforme pasaban los minutos se veía impaciente por ingresar a la cancha.

59' | SUBS: Simmo and Rowlesy are off, replaced by @MarcoUrenaCR and Stefan Nigro! #CCMFC #WontBackDown #CCMvWUN

— Central Coast Mariners (@CCMariners) June 5, 2021