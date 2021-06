Villalobos está feliz por llegada de Suárez

Redacción – Aunque muchos quieren verlo renunciando de su cargo, Rodolfo Villalobos se niega hacerlo y de paso le manda un mensaje a sus críticos, con el fin de hacerle saber que los cobardes salen corriendo y que él lastimosamente no lo es.

Villalobos ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, debido al pésimo rendimiento de La Sele que no gana desde el 14 de noviembre del 2019, por lo que él desde su puesto como presidente de la Fedefútbol le han tirado con todo.

Muchos fanáticos han aprovechado para catalogar de manera despectiva y desagradable al jerarca, con el fin de ejercerle presión para que deje su puesto, ya que para algunos creen que Villalobos es uno de los que debe irse de la Federación.

A pesar de todo lo se dice, el mandamás mantiene su posición y no entiende cuál es la necesidad que tienen algunos de que renuncie, ya que ni siquiera lo valora y de paso, afirma que los que esperan eso, que mejor lo hagan sentados

Esa situación habla del compromiso que tiene Rodolfo, que dejó saber que estaba feliz con la llegada de Luis Fernando Suárez, a quién lo cataloga como el ideal para su puesto y además, cree que dará un punto de inflexión importante a la Tricolor.

Rodolfo Villalobos afirma estar feliz con el nuevo proceso con el timonel cafetero y de paso, señala que le enoja un poco que le pregunten siempre cuando va renunciar.

«Estoy sumamente tranquilo, estoy feliz y creo que el punto de inflexión que vamos a lograr con Luis Fernando Suárez es importante, sé de la capacidad que tenemos en los jugadores y en lo que goza esta Federación en infraestructura y el técnico se ha mostrado sorprendido de lo que nosotros tenemos, eso me tiene feliz.

Lo que pasa es que a veces cuando una cosa cinco veces, no hay forma de no enojarse un poquito. Pero creo que el mensaje ya lo dejé claro: los cobardes salen corriendo y lastimosamente no soy de esos«, afirmó Villalobos a AMPrensa.com.

Luis Fernando Suárez dio a conocer la prelista para la Copa Oro el pasado viernes con 27 jugadores y será el próximo jueves 1 de julio que la reduzca a 23 nombres.