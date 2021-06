Wright se ganó el respeto del saprissismo

Redacción – No hay dudas que la obtención del título 36 le valió a Mauricio Wright su renovación con el Monstruo, pero para conseguir dicho cetro tuvo una ventaja muy importante que le ayudó a llevar al cuadro morado a la cúspide.

Wright extendió su ligamen con el Saprissa por seis meses más (un torneo corto) donde buscará el bicampeonato y así engrandecer la historia morada.

Para el estratega de 50 años su continuidad es gracias al click, que hizo con los jugadores, a los que empezó a liderar desde el 20 de abril. En ese momento sumaban dos meses sin ganar con Roy Myers a la cabeza.

Al llegar encontró un camerino golpeado anímicamente, el cuál levantó conversando con varios jugadores que había liderado en el pasado en otras institución.

Conocer hombres como Christian Bolaños a quién lideró en Cartaginés y Kendall Waston que dirigió en Pérez Zeledón, fue una gran ventaja para el estratega.

Un día más tarde de su llegada, Wright sacó al club de su mal bache tras vencer 1-2 a Limón en la fecha 19. En las últimas cuatro fechas de fase regular sumó 2 triunfos, un empate y una caída.

Esos números fueron suficientes para pasar en el cuarto lugar con 29 puntos. Con un discurso emotivo, el timonel sacó a relucir lo mejor de sus jugadores en semifinales.

Contra todo pronóstico, los morados eliminaron a Alajuelense con global de 5-6. Ese marcador guio a los de Wright a la final, donde vencieron al Team por 4-2.

Haber dado la vuelta olímpica con Saprissa es especial para Mauricio Wright, que deja claro que todo es gracias a sus muchachos, que se amoldaron a su idea y por eso parecía que tenía muchos años al mando del club.

«Una de las ventajas que tuve en esta fase final fue conocer a muchos de ellos y haber trabajo con ellos en otros equipos, eso me permitió acercarme rápidamente en confianza con los jugadores, hombres como Kendall Waston que lo tuve en Pérez Zeledón, Bolaños que lo tuve en Cartago, eso me permitió una buena recuperación de ellos deportivamente hablando, eso me permitió la tranquilidad de poder acercarme.

A pesar de que yo los conocía, con Bolaños fuimos compañeros en época de jugador cuando estaba empezando con 16 o 15 años, yo ya estaba en una edad relativamente grande. Pero más allá de esas situaciones, poderme acercar y ganar confianza, credibilidad en el trabajo y de lo que se estaba haciendo, tuvimos que modificar algunas cosas, que nosotros pensamos y planteamos que nos podía dar éxito.

Entonces por ahí ganamos confianza, el equipo se empezó a ver bien en cancha y eso nos da el resultado que somos los campeones, a pesar que tuve pocos partidos parecía que tenía toda la vida dirigiendo al equipo. Eso producto de la presión y momento complicado que estaba pasando el club y las cosas nos salieron bien», dijo Wright.

El entrenador venció con éxito el virus del Covid-19, el cuál lo mantuvo varios días internado en el CEACO. Tras ese episodio se enfoca en planificar el Apertura 2021.