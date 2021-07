También tiene prohibido acercarse a la víctima

Redacción – El acosador que se masturbó y acosó sexualmente a la joven Samantha Castro en el bus hacia Cartago el 2 de julio, deberá hacerse cargo del costo de la atención psicológica que ella requiera tras lo vivido.

Pero no solo eso, porque tiene prohibido acercarse a Castro y, además, no puede cometer delitos similares ni de otro tipo durante el tiempo definido, según confirmó la joven a AMPrensa.com.

«Llegamos a un acuerdo de conciliación, ya que si íbamos a juicio, realmente no íbamos a llegar a mucho. Probablemente esta persona no iba a ir a la cárcel ni nada por el estilo, solo iban a ser multas», expresó Castro.

La joven de 18 años denunció pública y penalmente a un hombre de apellido Beggerstaff luego de que la joven de 18 años observó que él mantenía su pene afuera y se estaba masturbando en el asiento de al lado.

Además, le dijo que le gustaba su piel, sonrisa y ojos, a su vez que le hacía preguntas personales, lo que incomodó a la pasajera.

En su desesperación por hacer algo contra el acoso que estaba sufriendo, Castro comenzó a gritar y dos mujeres que viajaban en el bus llamaron a la policía.

El conductor del bus detuvo la unidad, también fue muy colaborador con ella y se ofreció como testigo, según comentó la joven.

«Me decía que quería tomar un café conmigo, que él vivía solo. Me preguntó si tenía pareja, mucha información personal, eso me hizo sentir incómoda», narró la joven a AM Prensa el pasado 6 de julio.

Castro le avisó lo que sucedía a una amiga con quien se iba a encontrar y después grabó un vídeo, pero el hombre le cuestionaba por qué veía tanto el celular.

Para distraerlo, Samantha le dijo que volviera a ver al cielo porque «parecía que iba a llover» y ahí fue cuando aprovechó para grabar. Incluso, en el vídeo se observa donde él se acomoda su pene en la pantaloneta.

«Cuando me quise asegurar que él ya no estaba viendo mi teléfono para empezar a grabar, veo que tiene el pene afuera. Todo el camino venía haciendo movimientos extraños, desde que se montó. Cuando vi que tenía el pene afuera, caí en cuenta que todo el camino se venía masturbando», recordó.

Posteriormente, la policía llegó y así obtuvieron los datos de este hombre para proceder con la respectiva denuncia el mismo día en los Tribunales de Justicia de Cartago.