Lleida desea que clubes del exterior valoren talento nacional

Redacción – El gerente deportivo español de Alajuelense, Agustín Lleida, asegura que su intensión es darle valor a los jugadores costarricenses y no regalarlos ni mucho menos, debido que su idea es cambiar esa perspectiva de cara al extranjero.

Durante las últimas semanas, diferentes representantes y equipos preguntan con frecuencia por los «cachorros» de La Liga a Lleida, que junto al resto de la junta directiva tienen una política de no dejarse llevar por cualquier oferta.

Esto con el fin de valorar a sus jóvenes y así demostrarle a equipos del extranjero que en Costa Rica no podrán llevarse tan fácil a los jugadores de proyección.

La última joya del León que se marchó hacia el exterior fue Jurguens Montenegro, que le dejó ganancias considerables al cuadro rojinegro por su préstamo de un año con opción a compra al Club Bolívar de la primera división de Bolivia.

Incluso, en caso de que el cuadro sudamericano haga válida la opción de compra se convertiría en la segunda venta más cara en la historia de Alajuelense, solamente por detrás de Froylán Ledezma, que en 1997 fue vendido por $5 millones al Ajax.

Lea también: Lleida revela que Montenegro podría ser segunda venta más cara en historia del León

Es por ello, que si algún equipo desea llevarse a uno de los jóvenes erizos debe sacar la chequera y pagar clausulas económicas bastante elevadas.

Agustín Lleida explica que cada oferta las valora con sentido común, con el fin de quitarle la oportunidad algún futbolista de la institución dar el salto al fútbol internacional.

«Valoramos y evaluamos cada una de las situaciones, siempre con mucho sentido común y al final no se va pedir una cosa que no vale el jugador, queremos darle un valor al jugador costarricense y no regalarlo, sino todo mundo busca aquí porque los jugadores los regalan y no buscan porque el jugador es bueno.

Entonces queremos cambiar esa perspectiva de cara al exterior y hacia el mercado, pero siempre nosotros valoramos mucho lo que le pueden pagar afuera y lo que cobra acá en Alajuelense, yo no me voy a cerrar para que un jugador gane cuatro o cinco veces más, porque para esto los jugadores están trabajando y haciendo bien las cosas.

Pero cuando salga me dará mucha lástima, pero vendrá otro a ganarse esa oportunidad también, todos los jugadores como Lassiter, Moya y ahora Jurguens, se van de La Liga y ganan tres o cuatro veces lo que ganaban acá, entonces creo que para eso han trabajando, es parte del juego y la situación en la que estamos», afirmó Lleida.

Esta posición del León es muy clara, por lo que si algún club del exterior quiere jóvenes como Fernán Faerrón, Alonso Martínez, Josimar Alcocer, Aarón Suárez y entre otros deberán pagar una suma considerable al Equipo de su Gente.