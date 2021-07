Arreola es uno de los líderes del camerino manudo

Redacción – Para el jugador mexicano de Alajuelense, Daniel Arreola anhela con quitarse una «espinita» pendiente, tal y como lo es ser campeón nacional, por lo que en el Apertura 2021 buscarán devolver al León a la cima del torneo.

Arreola tiene presente lo sucedido en el certamen pasado, donde La Liga fue líder e invicto en la fase regular, pero en semifinales fracasó tras ser eliminado por Saprissa.

Es por ello, que el defensor azteca de 35 años se entrena con todo en la pretemporada del Equipo de su Gente con la misión de lograr la copa 31 del club.

Pero ese pensamiento no es solo del defensor mexicano, ya que desde los «cachorros», cuerpo técnico y jugadores de experiencia no hay otro objetivo que no sea dar la vuelta olímpica a final de año en el certamen que inicia el 28 de julio.

Desde su llegada a La Liga, el veterano zaguero siempre ha dejado saber su gran compromiso con la institución, por lo que le dice al liguismo que en el plantel irán construyendo la pirámide que los lleve a la cúspide nuevamente.

Lea también: Ocampo quiere un torneo que premie al club que haga la mayor cantidad de puntos

Por eso, Arreola afirma que tener una buena pretemporada es crucial para las aspiraciones rojinegras, por lo que ve acertada la participación en la Capital Cup en USA, donde enfrentarán al Puebla de México, DC United de la MLS y Alianza FC de El Salvador.

Daniel Arreola señala que en la cabeza de los jugadores erizos no hay otro objetivo que ser campeón nacional, por lo que promete darlo todo este próximo semestre.

«Contento de volver y siempre con esta espinita clavada, venimos por un revancha, venimos con unas ganas y un hambre desde que empezó esto, así que bueno en lo personal tengo eso ahí y tengo esas ganas de que vuelva a empezar, que vuelva a girar la pelota y seamos once contra once.

Vamos ir partido a partido, siempre construyendo esa pirámide para llegar al objetivo, que en este equipo siempre desde el día uno el objetivo es claro, tal y como lo es buscar el campeonato y buscar la copa, es así y es de los entrenamientos, la mentalidad es así en el grupo, los chicos y todos mis compañeros tenemos eso en la cabeza», afirmó Daniel Arreola.

El mexicano ya sabe lo que es ser campeón con el León, ya que ganó en febrero pasado el título de Liga Concacaf, pero su deseo es ser campeón nacional con los erizos.