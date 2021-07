Redacción. La auditora Interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Irma Gómez, aseguró ante los diputados de la Comisión que investiga la presunta red de corrupción dentro del Ministerio, conocida como el “caso Cochinilla”, que el auditor interno del Conavi, Reynaldo Vargas, se negó a recibir ayuda para investigar el caso a pesar de la solicitud del Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

El presidente de la Comisión, Pablo Heriberto Abarca, consultó sobre la negativa del auditor del Conavi para realizar la investigación en conjunto.

Gómez comentó que el auditor del Conavi afirmó “tenerlo todo cubierto”, pero el legislador recordó que este funcionario aseguró ante la Comisión que no tenía personal.

“Yo no puedo entrar al Conavi a la fuerza”, aseguró la auditora, ante la insistencia del congresista ante la falta de acuerdo entre las dos instancias.

La auditora insistió en que el ministro, Rodolfo Méndez, le pidió intervenir en el caso “Cochinilla”, pero el funcionario del Conavi lo ha impedido.

En el tema de las plantas de asfalto, el legislador consultó quesi en estos casos hubo desvió de fondos para obras, a lo que la auditora aseguró que no, lo que pasa es que están cerradas.

La liberacionista Franggi Nicolas señaló que le extraña que exista un bloqueo por parte del auditor del Conavi y consultó si podría existir “mala fé” y si esto podría darse para evitar involucrar a otros actores, a lo que Gómez señaló que no lo cree.

Mientras tanto, el diputado José María Villalta aseguró que le sorprende que la auditoría se enterara del caso “Cochinilla” hasta que salió en la prensa y consultó sobre el oficio donde le pide línea al Ministro en este caso.

José María Villalta, diputado del Frente Amplio, aseguró que la auditora violenta la ley al no intervenir en el Conavi y al no regular los controles, a lo que la auditora aseguró que no es su competencia.

La congresista Paola Valladares preguntó si se encontraron irregularidades en los procesos y obras terminadas en las obras de las empresas cuestionadas, a lo que la auditora aseguró que no. Gómez dijo que cuando encuentran problemas se hacen informes con los jerarcas.

La legisladora también consultó sobre si conocía de incremento de bienes de algunos funcionarios a lo que la funcionaria comentó que eso solo se podría conocer por medio de denuncias en instancias judiciales.

Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, le consultó a la auditora sobre si se ha investigado el duopolio de las empresas que hoy están cuestionadas. Gómez indicó que se está realizando un análisis.