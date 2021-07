Bolaños sale en defensa de su gran amigo

Redacción – Para nadie es un secreto que Christian Bolaños es uno de los mejores amigos de Keylor Navas, quién está un poco dolido por como lo han criticado los ticos y la prensa deportiva deportiva nacional.

Bolaños afirma que Navas está muy bien, pero todo lo que se ha dicho alrededor de él, ha generado gran incomodidad en el cancerbero ficha del PSG de Francia.

El volante morado salió en defensa del cancerbero de 33 años, que en los últimos meses ha sido muy criticado por los ticos, debido a su supuesto falta de compromiso.

Aunque eso sí, el PSG envió un dictamen médico confirmando que si estaba lesionado de un hombro y por ello, no podía estar con La Sele en la el Final Four y la Copa Oro.

Eso generó una tormenta de críticas para Navas, que aprovechó su tiempo de vacaciones para irse de vacaciones a Cancún, México, con algunos amigos de La Sele, uno de esos era Bolaños, cuál desató un enorme disgusto entre los ticos.

Pese a todo lo que dice, Christian afirma que Navas es consciente de que siempre será noticia por ser el gran referente del país en el fútbol internacional. Aunque eso sí, al arquero le gustaría que se habla más de su nivel y que no ataque personalmente.

Incluso, el mismo volante del Monstruo de 36 años señala que hay parte de la prensa que hace programas para atacar a Navas y ser mala leche, lo cuál no ve viable teniendo tan cerca la octagonal de la Concacaf, por pide que el país se una.

Christian Bolaños conversó con Deportivas Columbia y dio a conocer detalles de lo ocurrido con Navas en las últimas semanas, ya que son muy amigos.

«Keylor Navas está bien y obviamente se han dicho muchas cosas alrededor de él, también él entiende un poco que va ser mucha noticia, es un ser humano como todos y a veces se dicen cosas cuando se dicen, más cuando son para atacarlo a uno personalmente y no se habla de fútbol, se habla de otras cosas por «x» situaciones.

Pero es parte de lo que tiene esto del fútbol, Keylor es nuestro referente número uno y ojalá salgan otros 10 Keylor en otros 10 años, pero la realidad es que no va ser tan sencillo, los tiempos han cambiado y hay que cuidar un poco este tipo jugadores que no son importantes no solo para selección, sino que para el país.

Keylor ha pasado por situaciones muy complicadas y a veces se dicen injusticias, yo soy amigo de él y si ha estado un poco dolido, él obviamente quiere y respeta mucho a la Selección Nacional, sabe del peso que lleva al tener la bandera de Costa Rica como el referente, pero sería bueno escucharlo y va tener algún momento para que explique el tema de las lesiones, muchos hacen programas y eso es mala leche.

Ojalá la situación alrededor de Keylor Navas mejore y tener ese tacto de cada jugador que puede ir a la selección, tener un mensaje de positivismo», afirmó Bolaños a Deportivas Columbia.

La amistad de Navas y Bolaños data desde hace más de 15 años, cuando se conocieron en las filas del Deportivo Saprissa, donde vivieron grandes momentos.